Chaos ferroviaire : Eurostar suspend tous ses trains après une panne dans le tunnel sous la Manche

En plein pic des déplacements de fin d’année, une panne majeure dans le tunnel sous la Manche a paralysé le trafic Eurostar ce mardi, provoquant l’annulation de nombreux trains entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale. Des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués dans les gares, contraints de reporter ou de réorganiser leurs trajets dans l’urgence.

Une panne d’envergure dans le tunnel sous la Manche a provoqué mardi une interruption massive des services Eurostar, entraînant annulations, retards et confusion parmi des milliers de voyageurs en plein pic des départs vers le Nouvel An.

Aux alentours de 13h30 (heure locale), l’opérateur Eurostar a annoncé la suspension immédiate de tous les trains à destination et en provenance de Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles, invoquant un « problème d’alimentation électrique du tunnel sous la Manche suivi de l’arrêt d’une navette shuttle ».

Cet incident a paralysé la circulation ferroviaire à travers le tunnel, principal lien terrestre entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale, laissant de nombreux voyageurs bloqués dans les gares ou contraints de rechercher des alternatives de dernière minute.

Origine de la perturbation

Selon les premières informations de l’AFP, une défaillance de l’alimentation électrique dans le tunnel a stoppé des trains, aggravée par le blocage d’un train de navette (LeShuttle) transportant véhicules et marchandises.

Cette double défaillance a rendu impossible toute circulation normale sur les deux voies ferroviaires principales, poussant Eurostar à interrompre son trafic « jusqu’à nouvel ordre » pour des raisons de sécurité.

Ca se voit quand @GrablyR est en vacances : la tenue de l'antenne chez @bfmbusiness est beaucoup moins rigoureuse.

— Alec ن Archambault December 30, 2025

Des centaines de passagers en direction de Londres sont bloqués depuis plusieurs heures à la Gare du Nord à Paris.



Des centaines de passagers en direction de Londres sont bloqués depuis plusieurs heures à la Gare du Nord à Paris.

Eurostar a annoncé la suspension de tous les trains entre Londres et Paris suite à des incidents techniques dans le tunnel sous la Manche.
— Luc Auffret December 30, 2025

Conséquences pour les voyageurs

Strasbourg, Lyon, Bruxelles ou Amsterdam : des passagers du monde entier ont vu leurs plans de voyage anéantis à la dernière minute, avec des files d’attente qui se sont rapidement formées dans les halls des gares de St Pancras International à Londres et de Gare du Nord à Paris.

Certains voyageurs ont été contraints de réserver des vols ou des bus, souvent à des prix nettement plus élevés, tandis que d’autres tentaient désespérément de trouver un hébergement pour la nuit.

Eurostar a invité ses clients à ne pas se rendre en gare si leur train a été annulé et à reporter leurs voyages à une date ultérieure, offrant échanges et remboursements gratuits.

Tentatives de reprise et communication

En fin d’après-midi, les opérateurs du tunnel ont indiqué une réouverture partielle d’une voie, permettant à quelques trains de circuler progressivement, mais avec de retards importants et des annulations de dernière minute possibles.

Malgré ces efforts, Eurostar a maintenu sa recommandation forte de reporter les voyages, soulignant que la situation restait fragile tant que le problème électrique n’était pas totalement résolu.

Un nouveau coup dur en période de pointe

Cette interruption intervient à l’un des moments les plus chargés de l’année pour les voyages internationaux, avec une fréquentation particulièrement élevée des liaisons transmanche pendant les vacances de fin d’année.

Les perturbations rappellent les vulnérabilités d’une infrastructure essentielle, le tunnel sous la Manche, qui supporte une part considérable du trafic voyageurs et marchandises entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

La Traffic partiellement rouvert devrait reprendre progressivement

Dans un communiqué publié sur son site, Eurostar annonce que son Traffic ferroviaire va « reprendre progressivement ». L’entreprise ferroviaire annonce toutefois que le « problème d’alimentation électrique aérienne persiste » et « recommande à tous(tes) ses passagers de reporter leur voyage à une autre date. »

Eurostar ajoute : « Veuillez ne pas vous rendre à la gare si votre train est indiqué comme annulé. Nous regrettons que les trains qui peuvent circuler soient soumis à d’importants retards et à d’éventuelles annulations de dernière minute. Veuillez consulter les mises à jour en direct sur le statut de votre train sur la page Statut et horaires des trains. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. »