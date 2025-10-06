GP Explorer : Retour sur un weekend chargé en émotions sur le mythique circuit du Mans

Le week-end dernier, le mythique circuit Bugatti du Mans accueillait le troisième et dernier acte du GP Explorer, l’événement créé par Squeezie. Trois jours de festivités, de vitesse et d’émotions conçus comme un adieu en apothéose à ce qui était devenu l’un des rendez-vous incontournables mêlant sports mécaniques et culture numérique.

L’ambition affichée était claire : transformer cette dernière édition en un spectacle total. Les pilotes furent présentés dès le vendredi soir, sous les feux des projecteurs, tandis que les tribunes s’animaient de concerts jusqu’à tard dans la nuit. Le samedi, entre essais, qualifications sprint et une course surprise à bord de Ligier JS P4, le plateau donnait le ton d’un week-end hybride mêlant compétition et show. Enfin, le dimanche offrait la course maîtresse, 16 tours de pure tension, retransmise en direct devant une foule survoltée.

Dans ce décor, la météo joua un rôle perturbateur : pluie, drapeaux rouges, sorties de route, mais aussi résilience, stratégies audacieuses et remontées parfois impressionnantes. Karchez, pilote de l’écurie Cupra, s’imposa avec autorité. Il domina les qualifications et contrôla la course jusqu’à la ligne d’arrivée, surclassant ses rivaux. Kaatsup, au volant d’une monoplace Alpine, compléta le podium. Maxime Biaggi monta sur la troisième marche après une course menée tambour battant.

Le plus gros évènement organisé par un streameur

Squeezie, en tant qu’organisateur et pilote, connut une fin amère : malgré ses efforts, il fut contraint à l’abandon dans le dernier tour. Un sort cruel, face à un public qui l’adulait depuis l’origine du projet. Mais c’est précisément ce mélange entre ambition, spectacle et fragilité qui fit la singularité de cette édition finale.

Au-delà des résultats, ce GP Explorer 3 laisse une empreinte forte : une communauté rassemblée autour de passions croisées, des pics d’audience historiques sur Twitch avec un le seuil qui a atteint les 1 548 722 viewers sur la plateforme de streaming, une incarnation du mariage entre culture du web et sport automobile. Le virus du GP Explorer est désormais inoculé dans les esprits — même si ce chapitre se referme.

Le classement final du GPEXPLORER 3 :

1 Karchez Cupra 16 — 1 50

2 Kaatsup Alpine 16 + 10,642 s 4 45

3 Maxime Biaggi Lego Racing Team 16 + 11,329 s 10 40

4 PLK Subway 16 + 12,682 s 5 35

5 Houdi Durex 16 + 13,421 s 7 30

6 Ander Cupra 16 + 17,857 s 2 26

7 Gotaga Lofi Girl Gentle Mates 16 + 23,005 s 6 24

8 Djilsi Lego Racing Team 16 + 23,154 s 13 21

9 Ludwig The Crew Motorfest 16 + 51,674 s 8 19

10 Ana Alpine 16 + 56,693 s 14 17

11 SCH Samsung 16 + 56,987 s 11 15

12 Nikof Lofi Girl Gentle Mates 16 + 64,789 s 15 14

13 Mister V Subway 16 + 83,338 s 16 13

14 Michael Reeves The Crew Motorfest 16 + 83,570 s 12 12

15 Cocottee Erborian 16 + 84,038 s 20 11

16 Mastu Andros Be Nuts 16 + 95,592 s 18 10

17 Amine Netflix 16 + 96,922 s 22 9

18 Anyme Durex 16 + 229,398 s 19 8

19 Baghera Erborian 16 + 249,596 s 17 7

20 Léa Elui — 16 + 389,667 s 24 6

21 Billy Samsung 16 + 513,304 s 23 5

22 Maghla — 16 + 565,691 s 21 4

23 Squeezie Netflix 15 Abandon 9 3