Le corps démembré d’une adolescente retrouvé dans le véhicule du rappeur David Anthony Burke

Le corps d’une adolescente a été retrouvé dans le véhicule du chanteur David Anthony Burke, plus connu sous le nom de scène D4vd.

Macabre découverte à Los Angeles (Californie). Le 8 septembre dernier, des employés d’une fourrière ont senti une odeur nauséabonde émanant d’un véhicule de modèle Tesla. Dans le véhicule qui avait été remorqué après avoir été abandonné sur le secteur de Hollywood Hills, se trouvait un corps enveloppé dans un sac, en état de décomposition avancée et partiellement démembré, selon les médias américains.

Qui est la victime ?

Il s’agit de Celeste Rivas, une adolescente de 15 ans portée disparue depuis le 5 avril 2024 dans le comté de Riverside (Lake Elsinore), en Californie. Selon le Los Angeles Time, la jeune fille avait un tatouage sur l’index droit sur lequel on peut lire « Shhh… ». Elle portait aussi une tenue identifiable (tube top, leggings noirs, bracelet jaune à rivets, boucles d’oreilles à clous) au moment de la découverte.

L’adolescente retrouvée dans la voiture appartenant au rappeur David Anthony Burke

Toujours selon les médias américains, Le véhicule appartient à David Anthony Burke, âgé de 20 ans, connu sous le nom de scène D4vd. Le chanteur, actuellement en tournée (Withered World Tour), affirme coopérer pleinement avec les autorités. On ne sait pas, en revanche, s’il existe déjà un lien établi entre D4vd et la victime. Aucun suspect n’a été officiellement désigné.

La cause précise du décès n’est pas encore confirmée par le bureau du médecin légiste, qui indique que l’examen est en cours. On ignore depuis combien de temps exactement le corps a été dans la voiture, et à quel moment il a été placé là.

Les motifs et circonstances entourant ce drame demeurent flous : lien éventuel entre la jeune fille et le chanteur, responsabilités, ou implication éventuelle d’un tiers.

Qui est D4vd ?

D4vd est un artiste relativement nouveau, devenu célèbre notamment via TikTok, avec une esthétique musicale mêlant pop alternative, indie et R&B. Sa montée en notoriété a été rapide, ce qui rend cette affaire particulièrement frappante.

Les investigations se poursuivent…