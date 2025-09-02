Lancement de Novo19 : Quelles sont les audiences pour la nouvelle chaîne de la TNT ?

Ce lundi 1er septembre, la nouvelle chaîne de la TNT intitulée Novo19, s’est officiellement lancée. Découvrez les audiences de cette nouvelle chaîne.

Ce 1er septembre 2025 marque une étape mémorable pour le paysage audiovisuel français. C’est à 18h que Novo19 a émis ses premiers programmes sur le canal 19 de la TNT. Issu de l’ancien projet baptisé OFTV, ce nouveau nom — NOVO19 — puise sa force dans une contraction symbolique : « nous + vous ». Le logo, aux lettres violettes appuyées par un « 19 » en exposant, intègre également la cocarde iconique du journal officiel.

Qu’est-ce que Novo19, cette nouvelle chaîne nationale de la TNT ?

Contrairement à toutes les autres chaînes nationales, Novo19 est implantée à Rennes, directement dans les locaux du siège de Ouest-France. Ce choix stratégique incarne la volonté de représenter la France profonde, celle des territoires, et de donner la parole à ceux qu’on n’entend pas assez. Selon Guénaëlle Troly, directrice générale, « nous voulons que les Français se sentent vus, écoutés… la belle diversité française ne se voit pas assez dans les médias ».

Cette nouvelle chaîne qui s’est donc officiellement lancée ce 1er septembre 2025, proposera plusieurs émissions à savoir :

« On a de l’info », un journal télévisé quotidien de 15 minutes, présenté par Martin Cangelosi qui sera diffusé à 18h10 puis rediffusé à 6h45 et 12h45. Un journal composé d’une rédaction de huit journalistes qui se veut ancré dans les préoccupations locales.

« On a du nouveau », un talk-show de 75 minutes animé à 18h25 par Claire Arnoux, avec les chroniques de Claude Askolovitch et d’autres intervenants de divers horizons, en partenariat avec Brut pour capter les tendances sur les réseaux sociaux. L’émission entend « parler vrai », avec des éclairages sur la vie quotidienne, la culture, la société et d’autres thématiques.

Quelles ont été les premières audiences du lancement de cette nouvelle chaîne de la TNT ?

Selon les chiffres de Mediamétrie, le lancement de Novo19 en direct, a réuni plus de 312 000 téléspectateurs ce lundi 1er septembre 2025, réalisant ainsi 3.8 % de PDA, faisant ainsi de la chaîne le leader TNT.

Le journal d’information de Martin Cangelosi a quant à lui rassemblé 193 000 téléspectateurs, soit, réalisant ainsi 2.1 % de PDA.

Enfin, l’émission de Claire Arnaux a intéressé pas moins de 140 000 spectateurs, réalisant ainsi 1% de PDA.