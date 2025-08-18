Une bagarre éclate dans un vol de la compagnie Ryannair à cause… des pleurs d’un enfant !

Le vol a viré à l’incident à bord d’un avion de la compagnie Ryanair qui partait de Londres à destination de Lisbonne.

Des pleurs et des coups… Une bagarre s’est produite à bord d’un vol de la compagnie Ryanair, en provenance de Londres et à destination de Lisbonne. Selon The Sun qui rapporte l’information, ce sont les pleurs en continue d’un bébé durant le vol qui aurait provoqué les hostilités entre deux passagers qui en sont venus aux mains.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut-y voir plusieurs passagers se tenir debout dans l’allée centrale de l’avion tandis qu’on y entend plusieurs cris d’enfants.

Toujours selon nos confrères, les tensions se seraient produites au moment de l’atterrissage.

La compagnie s’est exprimée suite à l’incident

« Ryanair applique une politique stricte de tolérance zéro à l’égard des comportements répréhensibles des passagers et continuera à prendre des mesures décisives pour lutter contre les comportements indisciplinés, en veillant à ce que tous les passagers et l’équipage voyagent dans un environnement sûr et respectueux, sans perturbations inutiles. » a indiqué la compagnie Ryanair dans un communiqué.

Suite aux faits, la police a été réquisitionné pour appréhender les passagers responsables de cet incident. Les autres passagers ont quant à eux été contraints de patienter pendant près d’une heure dans l’avion qui était stationné sur le tarmac de l’aéroport de Lisbonne.