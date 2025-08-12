[TEST] Grounded 2 : le retour des héros miniatures qui voit (beaucoup) plus grand

Deux ans après avoir fait sensation avec son bac à sable en mode… bac à sable géant, Grounded revient dans une suite qui ne se contente pas de grossir les chiffres. Grounded 2, sorti en accès anticipé le 29 juillet 2025, promet un terrain de jeu colossal, des mécaniques inédites et une bonne dose de surprises pour les amateurs de survie coopérative.

Oubliez l’arrière-cour du premier épisode : vous voilà lâché dans un parc public inspiré des années 1990… mais toujours à la taille d’un scarabée. Dès le départ, on prend une claque : plages immenses, allées jonchées de distributeurs renversés, coins glacés autour d’un chariot à glace, fourmilières empoisonnées. C’est varié, c’est vivant, et chaque recoin regorge de secrets.

Grounded 2 Grounded 2 Grounded 2

Buggies : Quand apprivoiser des insectes devient un jeu d’enfants

LA nouveauté qui change la vie : les Buggies. Ces insectes apprivoisables vous transportent, se battent à vos côtés et ramassent des ressources pendant que vous explorez. Fini les allers-retours pénibles pour transporter vos trouvailles — et on s’attache vite à ces petites bêtes mécaniques.

Les affrontements gagnent en profondeur avec un système pierre-papier-ciseaux : attaques légères, lourdes, parades, esquives… et surtout une IA qui ne se laisse plus faire. Certains ennemis bloquent vos coups, d’autres vous prennent à revers. Résultat : chaque combat devient un petit duel stratégique.

L’Omni-Tool : un outil pour les gouverner tous

Hache, pelle, marteau, clé… tout tient désormais dans un seul objet : l’Omni-Tool. Un vrai soulagement pour les inventaires surchargés. C’est l’accessoire qu’on ne veut plus lâcher.

Un accès anticipé qui sent le potentiel (et quelques bugs)

Techniquement, tout n’est pas parfait. Quelques ralentissements dans les zones denses, collisions parfois étranges, et comportements ennemis imprévisibles. Mais le patch 0.1.2 a déjà amélioré la stabilité de 40 à 60 %, preuve que l’équipe est à l’écoute.

Grounded 2 Grounded 2 Grounded 2