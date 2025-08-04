[TEST] Ready or Not : Le SWAT tactique prend du galon sur console

Après un long parcours sur PC ponctué d’early access et d’ajustements réguliers, Ready or Not débarque enfin sur PlayStation 5.

Ce FPS tactique développé par Void Interactive nous plonge dans la peau d’une unité du SWAT américaine, chargée d’intervenir dans des situations à haut risque. Sur fond de réalisme extrême et de tension permanente, Ready or Not parvient-il à conserver son ADN sur console ? Verdict.

Un réalisme chirurgical

Ready or Not ne fait aucune concession : chaque mission vous place dans des décors crédibles – d’un hôtel infesté de terroristes à une maison piégée – où la moindre erreur peut être fatale. Ici, pas question de foncer tête baissée : il faut planifier, observer, communiquer et surtout respecter les règles d’engagement. Chaque civil blessé, chaque usage excessif de la force est sévèrement pénalisé.

Les développeurs ont mis un point d’honneur à simuler les interventions de forces spéciales de manière quasi-documentaire. De l’équipement (boucliers, caméras fibre optique, flashbangs) aux commandes vocales données à l’escouade, tout est pensé pour l’immersion.

Une adaptation console réussie

Sur PS5, Ready or Not bénéficie d’un portage soigné. Les graphismes restent solides, avec une belle gestion de la lumière et une ambiance sonore angoissante qui contribue à la tension constante. Le retour haptique de la DualSense accentue l’immersion, notamment lors des tirs ou lors de l’ouverture forcée d’une porte.

Là où l’on pouvait craindre une certaine lourdeur dans les contrôles, notamment pour un jeu aussi exigeant, Void Interactive s’en sort avec les honneurs. L’interface a été adaptée aux sticks analogiques et propose une navigation fluide entre les ordres tactiques et les interactions.

Seul ou à plusieurs, la tension est la même

Si l’expérience solo permet d’apprendre les ficelles du métier avec une IA d’escouade correcte (bien qu’un peu rigide parfois), c’est clairement en coopération à 5 joueurs que le jeu prend toute sa dimension. La coordination devient alors vitale et la moindre erreur peut faire basculer la mission dans le chaos.

À noter que la version PS5 propose l’ensemble des mises à jour PC jusqu’à aujourd’hui, dont les nouvelles missions, armes et options de personnalisation.

