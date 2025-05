Paris. Les images surréalistes de plusieurs individus filmés en train d’arracher des drapeaux LGBT sur un bar gay

Plusieurs personnes ont été filmées le week-end dernier, en train d’arracher des drapeaux LGBT qui se trouvaient accrochés sur la façade d’un bar gay, dans le marais. Un nouvel acte qui montre une fois de plus la montée de l’homophobie en France.

Ce sont des images déplorables qui montrent une fois de plus la montée en puissance de l’homophobie en France. Ce week-end, les caméras de surveillance d’un bar gay situé dans le quartier du Marais à Paris, ont filmé plusieurs individus en train de décrocher des drapeaux LGBT de l’établissement puis de les piétiner.

Sur les images qui ont été diffusées sur le site de Jean-Marc Morandini, on peut-y voir deux individus qui ignoraient être filmés, monter sur des poubelles pour venir décrocher les drapeaux. Ils les ont ensuite piétiné puis ont craché sur ces derniers. Les images montrent également une troisième personne, une jeune femme qui vient aussi marcher sur les drapeaux mis au sol.

La direction de l’établissement outré par les faits

Suite aux faits, la direction de l’établissement qui a été contacté par la rédaction de Jean-Marc Morandini, n’a pas caché sa colère :

« Visiblement, ils ont voulu s’en prendre au drapeau gay, homophobie ordinaire… Tellement en toute impunité qu’ils n’ont pas imaginé pouvoir être filmés ! », puis d’ajouter : « Ils ne se sont rendus compte de la caméra que plus tard, le gars veut faire mine de s’amuser avec le drapeau, pour tenter de récupérer le coup, mais il abandonne vite l’idée et assume son homophobie en allant le piétiner. Puis il crache dessus, et ils appellent une troisième, la fille aussi venant piétiner ! »

On ignore toutefois si une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de ces actes homophobes qui sont de plus en plus nombreux à se multiplier en France.

Les autres bars du quartier ont quant à eux apporté leur soutien à l’établissement visé.