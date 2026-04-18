Mont-de-Marsan : des enfants retrouvés nus dans la rue, leur mère jugée pour négligence

Une affaire choquante de délaissement parental secoue Mont-de-Marsan : plusieurs enfants ont été découverts nus en plein centre-ville, livrés à eux-mêmes. Leur mère sera jugée en novembre prochain.

Selon nos confrères de La Dépêche qui révèlent l’information, les faits remontent au 7 avril 2026. En fin de matinée, une passante découvre trois jeunes enfants âgés de 4 à 6 ans errant seuls dans une rue du centre de Mont-de-Marsan. Nus, ils poussent une tondeuse à gazon et heurtent accidentellement un véhicule, attirant l’attention des témoins.

Rapidement alertées, les forces de l’ordre interviennent et constatent une situation préoccupante de négligence.

Une fratrie laissée sans surveillance

Les investigations révèlent que les enfants ne sont pas seuls : deux autres mineurs, âgés de 4 et 15 ans, sont retrouvés au domicile familial, également sans encadrement. Le logement est décrit comme insalubre, renforçant les inquiétudes des autorités quant aux conditions de vie de la fratrie.

Au total, cinq enfants âgés de 4 à 15 ans étaient laissés sans surveillance adulte, une situation qui a conduit à leur placement immédiat.

Une mère poursuivie pour manquement à ses obligations

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mère aurait quitté le domicile pour se rendre en Espagne, confiant ses enfants à un proche qui aurait lui-même quitté les lieux. Livrés à eux-mêmes, les mineurs se sont retrouvés en danger.

Interpellée puis entendue en garde à vue, la mère devra répondre de « soustraction à ses obligations parentales » devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan en novembre 2026.