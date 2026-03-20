Mort de Bruno Salomone : des obsèques ouvertes au public lundi à Joinville-le-Pont

Disparu le 15 mars à l’âge de 55 ans, l’acteur et humoriste Bruno Salomone aura droit à un dernier hommage populaire. Ses obsèques, organisées lundi à Joinville-le-Pont, seront ouvertes à tous ceux qui souhaitent saluer une dernière fois cette figure appréciée du public.

L’émotion reste vive après la disparition de Bruno Salomone. Connu notamment pour son rôle dans la série Fais pas ci, fais pas ça, le comédien s’est éteint le 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans, des suites d’une longue maladie.

Ses obsèques se tiendront lundi 23 mars à Joinville-le-Pont, où il vivait depuis plusieurs années. Une messe est prévue à 10 heures en l’église Sainte-Anne de Polangis, avant un cortège vers le cimetière de la commune.

Fait notable, la cérémonie sera ouverte au public. « L’église et le cimetière seront ouverts à toutes celles et ceux qui souhaiteront lui rendre un dernier hommage », a précisé son agent au nom de la famille.

Cette décision témoigne de l’attachement du public à cet acteur populaire, passé du café-théâtre aux succès du petit écran. De Caméra Café à Kaamelott, en passant par le cinéma avec Brice de Nice, Bruno Salomone avait su imposer un humour singulier et une présence familière dans le paysage audiovisuel français.

Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se multiplient, aussi bien du côté des personnalités que du grand public. À Joinville-le-Pont comme ailleurs, beaucoup devraient ainsi venir lui dire adieu une dernière fois lundi, pour saluer « un mec en or », selon les mots de plusieurs de ses proches.