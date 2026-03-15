Bruno Salomone, figure de la comédie française et acteur de « Fais pas ci, fais pas ça », est mort à 55 ans

L’acteur et humoriste français Bruno Salomone est décédé dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans. Révélé à la télévision dans les années 2000 et devenu populaire grâce à la série Fais pas ci, fais pas ça , le comédien laisse derrière lui plus de vingt-cinq ans de carrière entre télévision, cinéma, théâtre et doublage.

Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, Bruno Salomone se passionne très tôt pour la scène. Après plusieurs années dans les cafés-théâtres, il se fait connaître du grand public en 1996 en remportant l’émission de talents Graines de star.

À la fin des années 1990, il rejoint la troupe comique Nous Ç Nous, aux côtés notamment de Jean Dujardin, ce qui contribue à l’installer dans le paysage humoristique français.

Le succès arrive véritablement au début des années 2000 grâce à la télévision. L’acteur multiplie les apparitions dans des programmes humoristiques et prête sa voix à plusieurs émissions, dont le jeu culte Burger Quiz, créé par Alain Chabat.

Mais c’est surtout avec la série familiale Fais pas ci, fais pas ça, diffusée sur France 2 de 2007 à 2017, qu’il devient une figure incontournable du petit écran. Il y incarne Denis Bouley, père de famille idéaliste et un peu dépassé, rôle qui marquera durablement les téléspectateurs.

Une carrière entre cinéma, théâtre et doublage

Parallèlement à la télévision, Bruno Salomone développe une carrière variée. Au cinéma, il apparaît notamment dans la comédie Brice de Nice et sa suite Brice 3, où il retrouve Jean Dujardin.

l joue également dans plusieurs films populaires et téléfilms, tout en continuant à se produire sur scène. Ses spectacles d’humour, dont « N’est pas cochon d’Inde qui veut » ou « Euphorique », témoignent d’un style marqué par l’absurde et le burlesque.

Le comédien prête aussi sa voix à de nombreux programmes et films d’animation. Il double notamment le personnage de Syndrome dans la version française du film Les Indestructibles.

Au théâtre, il apparaît dans plusieurs pièces dans les années 2010, notamment « Mélodrame(s) » et « Un petit jeu sans conséquence », confirmant son attachement à la scène.

Une disparition à 55 ans après une longue maladie

Bruno Salomone est décédé le 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans, des suites d’une longue maladie, selon les informations rendues publiques au moment de l’annonce de sa disparition.

La nature exacte de cette maladie n’a pas été précisée. Sa disparition a suscité de nombreuses réactions et hommages dans le monde du spectacle et parmi les téléspectateurs qui avaient suivi sa carrière depuis les années 1990.

Avec plus de deux décennies de présence à l’écran et sur scène, Bruno Salomone laisse l’image d’un acteur populaire, reconnu pour son humour absurde et sa voix singulière, qui aura marqué durablement la comédie française.