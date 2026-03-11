Évasion spectaculaire à Villepinte : un détenu libéré par de faux policiers

Un détenu de 21 ans, impliqué dans plusieurs affaires criminelles dont le braquage du footballeur Gianluigi Donnarumma, s’est évadé le 7 mars de la maison d’arrêt de Villepinte grâce à une fausse extraction judiciaire. Trois individus se faisant passer pour des policiers ont présenté de faux documents pour obtenir sa remise. Une enquête pour évasion en bande organisée a été ouverte.

La justice enquête sur une évasion spectaculaire survenue à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Le 10 mars 2026, informée de la fuite d’un détenu trois jours plus tôt, la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris a ouvert une enquête pour évasion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits, des faits passibles de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Les investigations ont été confiées à l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris (DPJ-PP).

Une fausse extraction judiciaire

Selon les premiers éléments transmis au parquet, trois individus se sont présentés le 7 mars à la maison d’arrêt en exhibant de faux documents de police. Ils ont également produit de faux documents judiciaires ordonnant l’extraction d’un détenu pour une prétendue garde à vue.

Ces documents ont conduit à la remise du prisonnier, qui a quitté l’établissement pénitentiaire sous la responsabilité apparente de ces faux policiers, avant que la supercherie ne soit découverte.

Un détenu impliqué dans plusieurs affaires

Le fugitif, Ilyas Kherbouch, né en mars 2005, était incarcéré en détention provisoire et en train de purger plusieurs peines. En l’absence de nouvelle décision judiciaire, sa sortie de détention n’était pas prévue avant 2035.

Il était notamment mis en examen depuis le 27 novembre 2025 pour vol en bande organisée, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs dans un dossier suivi par le parquet de Paris, au préjudice du gardien de but du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma.

Par ailleurs, le 28 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamné à six ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour complicité de vols aggravés. L’intéressé a fait appel de cette décision ; le délibéré de la cour d’appel doit être rendu le 12 mars 2026.

Un lourd passé judiciaire

Au moment de son évasion, Ilyas Kherbouch exécutait déjà quatre condamnations :

– 15 mois d’emprisonnement, prononcés le 29 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour complicité de vol aggravé et rébellion en récidive ;

– 12 mois d’emprisonnement, prononcés le 11 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris pour recel de vol aggravé en récidive ;

– 7 ans de réclusion criminelle, prononcés le 3 décembre 2024 par la cour d’assises des mineurs des Yvelines pour vol à main armée en bande organisée, enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs et destruction par moyen dangereux en récidive ;

– 4 ans et 6 mois d’emprisonnement, prononcés le 9 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour association de malfaiteurs en récidive.

Le détenu avait en outre été condamné le 6 mars 2026 à 42 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pontoise pour vols avec violence en bande organisée en récidive, une peine qui n’avait pas encore été portée à son écrou au moment de son évasion.

Une traque en cours

Les autorités cherchent désormais à identifier les complices ayant permis la fuite et à localiser le fugitif. L’enquête, confiée aux services spécialisés dans la lutte contre le crime organisé, doit également déterminer comment les faux documents ont permis de tromper les procédures de contrôle pénitentiaires.