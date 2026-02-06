Toulouse : Il se présente aux urgences avec un obus de la Première Guerre mondiale coincé dans le rectum

Dans la nuit du 31 janvier au 1ᵉʳ février 2026, un fait divers rare et spectaculaire s’est produit au CHU de Rangueil à Toulouse (Haute-Garonne) : un homme de 24 ans s’est présenté aux urgences avec un obus de la Première Guerre mondiale coincé dans le rectum. L’affaire, qui a mobilisé les services médicaux, les démineurs et les pompiers, s’est finalement soldée par une absence d’enquête judiciaire, le projectile ayant été déclaré démilitarisé par le parquet de Toulouse.

Aux alentours de 2 heures du matin ce dimanche, un jeune homme se présente au service des urgences du CHU de Rangueil, se plaignant de douleurs intenses dans la région pelvienne et rectale. Il mentionne s’être introduit un objet sans en préciser la nature.

Une découverte aussi improbable qu’inquiétante

Lors de l’extraction chirurgicale, l’équipe médicale fait une découverte stupéfiante : l’objet est un obus datant de la Première Guerre mondiale, d’environ 16-20 cm de long et 4 cm de diamètre, précisent nos confrères de CNEWS. Immédiatement, compte tenu du risque potentiel, la direction hospitalière alerte les forces de l’ordre.

Face à la nature inhabituelle et potentiellement dangereuse de l’objet, un périmètre de sécurité est instauré autour du service des urgences. Les démineurs, accompagnés de policiers et de pompiers, sont dépêchés sur place pour neutraliser l’engin avant toute manipulation supplémentaire.

Les démineurs finissent par certifier que l’obus est démilitarisé : c’est-à-dire qu’il ne contient plus de charge explosive active et ne représente donc aucun danger d’explosion pour le public ou le personnel hospitalier.

Pas d’enquête judiciaire ouverte

Dans les heures qui suivent, le procureur de la République de Toulouse, David Charmatz, déclare qu’aucune infraction pénale n’est retenue dans cette affaire. Selon ses propos, l’obus étant démilitarisé, « il n’y a pas d’infraction et aucune enquête n’a été ouverte ». Le patient, opéré avec succès et sans complication, ne fera pas l’objet de poursuites judiciaires en lien avec cet incident.

Cette conclusion judiciaire clôt un épisode qui avait suscité l’étonnement tant chez les professionnels de santé que chez les habitants, rappelant par son caractère improbable qu’il existe des cas-limites en matière de faits divers médicaux.

Si l’aspect judiciaire est clos, les circonstances exactes de la présence de cet obus dans le rectum du patient demeurent inexpliquées. Les autorités n’ont livré aucune précision sur la provenance de l’objet ni sur les raisons qui ont poussé l’homme à l’introduire. Cet incident rappelle une situation similaire survenue en décembre 2022, lorsque un octogénaire s’était présenté aux urgences à Toulon avec un obus dans l’anus, obligeant l’hôpital à faire intervenir les démineurs.