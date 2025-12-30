Près de 900 cartouches de protoxyde d’azote découvertes par la police à Limoge

Selon RTL, une opération de police menée récemment à Limoges a abouti à la découverte et à la saisie de 864 cartouches de protoxyde d’azote et de 1 700 ballons.

Les objets ont été trouvés dans un box de location Homebox, après qu’un chien de l’équipe cynophile engagée pour une opération de recherche de stupéfiants a marqué l’endroit, indiquant la présence de substances suspectes.

Le protoxyde d’azote, souvent surnommé « gaz hilarant », est un gaz à usage légitime dans le domaine médical ou culinaire. Toutefois, son détournement en tant que produit psychoactif récréatif est de plus en plus observé chez les jeunes et constitue un enjeu de santé publique et de sécurité.

La vente et la distribution de ce produit restent légales pour certains usages, mais interdites aux mineurs et encadrées par la loi française depuis plusieurs années. Malgré cela, des quantités importantes de cartouches peuvent être retrouvées sur le marché illégal ou dans des stocks clandestins.

Les investigations se poursuivent !

Selon la même source, le ministre de la Justice a récemment indiqué travailler à un encadrement plus strict du protoxyde d’azote, évoquant notamment l’inscription du produit sur la liste des stupéfiants pour certains usages détournés, ainsi que la possibilité d’interdire sa détention, son transport ou sa consommation sur la voie publique.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer l’origine de ces cartouches et les circuits de distribution concernés.