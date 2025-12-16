« Ras-le-bol du narcotrafic » : Macron promet des actions renforcées pour la sécurité des quartiers

Le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi avec fermeté à la montée du trafic de drogue en France, annonçant une intensification des mesures de sécurité et une nouvelle méthode pour faire bouger les choses sur le terrain.

Ce mardi 16 décembre, Emmanuel Macron qui se trouvait à Marseille, a exprimé son exaspération face à l’impact du narcotrafic « qui fout nos villes et nos quartiers en l’air », soulignant que la méthode mise en place allait changer et que des actions concrètes allaient commencer à être visibles pour lutter contre cette criminalité qui ronge certaines zones urbaines.

Cette allocution intervient dans un contexte où la question de la sécurité intérieure reste au cœur des débats politiques et sociaux en France. Alors que certaines municipalités dénoncent une présence accrue de bandes criminelles et de trafics de stupéfiants, le chef de l’État a voulu montrer une forme de réactivité présidentielle et une détermination à « faire bouger les choses ».

Une amende à 500 € pour les consommateurs

Lors de son allocution, le chef de l’état a annoncé des mesures fortes pour les consommateurs de drogue, une contravention aujourd’hui à 200 euros qui « va passer à 500 euros ».

Cette prise de position fait écho à des engagements antérieurs du président, notamment ceux liés à l’amélioration de la sécurité dans des grandes villes comme Marseille, où il avait promis davantage de moyens pour les transports, l’emploi et la rénovation des écoles et logements, dans une logique de soutien global aux quartiers.

L’allocution, brève mais nette, reflète la pression politique croissante autour des questions de sécurité et d’ordre public à l’approche des échéances électorales et dans un climat social marqué par la quête de résultats tangibles face à la délinquance et aux trafics.