« D’entre les Cendres » : Pandora renaît de ses flammes dans le nouveau DLC d’Avatar: Frontiers of Pandora

Une extension sombre et explosive emmène les joueurs au cœur d’un conflit inédit sur la Frontière occidentale, à l’heure où le troisième film de la saga sort en salles.

Le monde luxuriant de Avatar: Frontiers of Pandora s’apprête à s’embraser à nouveau avec la sortie de son dernier contenu téléchargeable, D’entre les Cendres (From the Ashes), programmée pour le 19 décembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Amazon Luna via Ubisoft et ses plateformes partenaires.

Dans cette extension narrativement ambitieuse, les joueurs incarnent So’lek, un guerrier Na’vi dont la paix fragile est brutalement brisée. Après une embuscade orchestrée par la RDA et le redoutable clan des Cendres, So’lek se réveille dans une Frontière occidentale ravagée, déterminé à retrouver sa famille dispersée et à se venger.

Un gameplay réinventé et des enjeux plus personnels

Contrairement à l’aventure originelle, qui se jouait intégralement à la première personne, D’entre les Cendres propose une expérience pensée pour un gameplay à la troisième personne, tout en conservant la possibilité de basculer à la première. Cette évolution majeure modifie la façon dont les combats et l’exploration sont vécus, offrant une perspective plus cinématographique sur les batailles et les paysages dévastés de Pandora.

L’extension introduit également des combats contre des factions Na’vi rivales, une nouveauté marquante qui oppose le joueur à des membres du clan des Cendres dans des affrontements intenses, en plus des forces mécanisées de la RDA.

Un monde transformé par la destruction

La Frontière occidentale, autrefois foisonnante de vie, se montre sous un nouveau visage : forêts calcinées, terriers rongés par les flammes, implantations ennemies renforcées et paysages meurtris forment désormais le théâtre de cette quête de rédemption. Les joueurs devront adapter leurs stratégies entre furtivité et affrontements frontaux pour progresser dans ce monde hostile.

L’extension peut être achetée séparément pour les possesseurs du jeu de base ou comme partie intégrante de l’édition « D’entre les Cendres », qui regroupe le jeu principal et le DLC dans une seule offre. Un contenu bonus inspiré des Montagnes Flottantes, incluant des motifs de couleur pour les banshees, est offert aux joueurs qui précommandent ou achètent l’édition complète.

Une extension en prévision de la sortie du troisième titre de la licence ?

La sortie de D’entre les Cendres coïncide avec celle du film Avatar : De Feu et de Cendres, dont il reprend certains thèmes dramatiques et narratifs, renforçant ainsi le lien entre les médias et enrichissant l’univers étendu d’Avatar.

Avec son ton plus sombre, ses mécaniques de combat retravaillées et sa mise en scène à la troisième personne, D’entre les Cendres promet de renouveler l’expérience Frontiers of Pandora, tout en invitant les joueurs à explorer Pandora sous un angle plus dramatique et immersif que jamais.