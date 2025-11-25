TEST – Farming Simulator 25 : Highlands Fishing Edition

Avec Highlands Fishing, Farming Simulator 25 s’offre une extension ambitieuse qui élargit son horizon bien au-delà des champs labourés. Direction les Highlands écossais pour découvrir une nouvelle carte, une activité inédite d’aquaculture et la pêche comme véritable pilier économique. Une évolution rafraîchissante pour la licence, non sans quelques accrocs.

Cette édition combine le jeu principal Farming Simulator 25 avec un ensemble de contenus supplémentaires autour de la pêche et de l’aquaculture, tout en conservant l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la gestion classique de ferme.

La nouvelle carte Kinlaig, inspirée des Highlands écossais, constitue sans doute l’un des plus beaux environnements jamais proposés par la série. Entre collines verdoyantes, lochs brumeux, rivières sinueuses et villages isolés, l’ambiance tranche nettement avec les cartes agricoles plus classiques.

Le level design met intelligemment en valeur les reliefs et les zones aquatiques, obligeant le joueur à repenser ses déplacements, ses cultures et l’organisation globale de son exploitation. L’immersion est renforcée par une direction artistique soignée et une gestion de la lumière particulièrement réussie, surtout au lever et au coucher du soleil.

L’aquaculture : une vraie nouveauté de gameplay

Grande attraction de cette extension, l’aquaculture s’intègre de manière étonnamment naturelle à la formule Farming Simulator. Il ne s’agit pas d’un simple gadget, mais bien d’une nouvelle chaîne de production complète.

Le joueur peut :

– Élever différentes espèces de poissons (saumon, truite, etc.).

– Gérer l’alimentation, la croissance et la récolte.

– Transporter et vendre sa production.

– Investir dans des infrastructures dédiées, à terre ou en milieu aquatique.



Cette nouvelle activité demande planification, patience et gestion financière, exactement comme l’agriculture ou l’élevage traditionnel. Elle apporte une variété bienvenue et renouvelle le quotidien du fermier virtuel.

À côté de l’aquaculture industrielle, Highlands Fishing introduit également la pêche à la canne. Pensée comme une activité plus contemplative, elle permet de faire une pause loin des tracteurs et des champs.

Si l’intention est louable, le résultat reste mitigé. Les mécaniques sont assez simples et manquent de profondeur, ce qui limite l’intérêt sur le long terme. La pêche devient rapidement une activité annexe plutôt qu’un véritable pilier de gameplay, et quelques imprécisions techniques viennent parfois casser l’expérience.

Un contenu toujours aussi riche pour les agriculteurs

L’extension ne délaisse pas pour autant les fondamentaux de la série et permet de réaliser la culture de l’oignon, l’intégration de nouveaux animaux dont le bétail des Highlands, l’ajout de 20 nouveaux véhicules et équipements, incluant des marques bien connues et toujours autant de possibilités en agriculture, élevage et sylviculture.

Les amateurs de micro-gestion, d’optimisation et de longues sessions trouveront une fois encore un contenu dense et chronophage, fidèle à l’ADN de la franchise.

Graphiquement que donne cette nouvelle extension ?

Visuellement, Farming Simulator 25 progresse, notamment sur la gestion de l’eau, des reflets et de la végétation. L’ambiance sonore, discrète mais cohérente, accompagne efficacement cette immersion rurale.

En revanche, cette édition n’échappe pas à certains défauts techniques récurrents :

IA parfois maladroite, collisions imprécises, maniabilité des bateaux perfectible et quelques bugs mineurs. Rien de rédhibitoire, mais suffisamment présent pour rappeler que le moteur du jeu montre encore ses limites.

Avec Highlands Fishing, Farming Simulator 25 ose enfin sortir de ses champs pour explorer de nouveaux territoires. L’aquaculture est une réussite et la carte écossaise apporte un véritable vent de fraîcheur à la licence. Malgré une pêche à la ligne trop simpliste et quelques soucis techniques, l’ensemble reste solide et séduira avant tout les fans de simulation exigeante.