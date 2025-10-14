Michelle Yeoh, ambassadrice de la 35ᵉ édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc frappe fort pour sa 35ᵉ édition. L’événement a annoncé l’actrice oscarisée Michelle Yeoh comme ambassadrice officielle de l’édition 2026, qui se tiendra du 27 mars au 11 avril prochains dans le désert marocain.

Figure incontournable du cinéma mondial, Michelle Yeoh, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice, incarne « le talent, la grâce et la détermination », selon les organisateurs. À travers ses rôles engagés et son parcours exemplaire, l’actrice malaisienne symbolise les valeurs d’égalité, de courage et de solidarité que porte le rallye depuis plus de trois décennies.

Une cause humanitaires qui lui tient à cœur

Ambassadrice de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Michelle Yeoh s’investit depuis plusieurs années dans des causes humanitaires et environnementales. Défenseuse du développement durable et de la dignité des femmes, elle trouve dans le Rallye Aïcha des Gazelles un écho naturel à ses engagements.

« C’est un immense privilège d’accueillir Michelle Yeoh au sein de la famille des Gazelles. Sa présence donne à cette 35ᵉ édition une dimension internationale et un rayonnement exceptionnel », souligne Dominique Serra, fondatrice du rallye.

Cette édition anniversaire, placée sous le signe de la performance au féminin, de la responsabilité sociétale et de l’ouverture au monde, promet de célébrer plus que jamais les valeurs de dépassement de soi et de solidarité entre femmes.

Un rallye unique au monde

Créé en 1990 par Dominique Serra, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul rallye-raid 100 % féminin au monde. Ouvert à toutes les femmes de 18 à 65 ans, sans distinction d’origine ni d’expérience, il se distingue par son concept original : une navigation à l’ancienne, sans GPS, où la stratégie et la précision priment sur la vitesse.

Précurseur en matière d’engagement écoresponsable et solidaire, l’événement incarne depuis plus de 30 ans une autre vision du sport automobile : celle du respect de l’environnement, de la solidarité et de l’audace féminine.