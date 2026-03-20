Disparition d’Isabelle Mergault, figure populaire du cinéma français, à 67 ans

L’actrice, réalisatrice et scénariste Isabelle Mergault est décédée ce vendredi 20 mars 2026 à l’âge de 67 ans. Connue pour son humour singulier et son franc-parler, elle laisse derrière elle une carrière riche, entre comédie populaire, théâtre et réalisation à succès.

Le monde du cinéma français est en deuil. Isabelle Mergault, personnalité incontournable du paysage audiovisuel, s’est éteinte à 67 ans. L’annonce de sa disparition a notamment été confirmée par Laurent Ruquier à l’AFP.

Actrice reconnaissable entre toutes grâce à son timbre de voix particulier et son humour sans filtre, elle avait su conquérir le public dès les années 1980 avec des rôles souvent comiques, avant de se réinventer derrière la caméra.

Du jeu à l’écriture, une carrière en plusieurs vies

Née en 1958, Isabelle Mergault débute comme comédienne, enchaînant les seconds rôles, notamment au cinéma et à la télévision. Elle se distingue rapidement par un style atypique et une présence marquante.

Dans les années 1990, elle opère un tournant en délaissant progressivement le jeu pour se consacrer à l’écriture. Scénariste et dialoguiste, elle collabore à plusieurs projets avant de passer à la réalisation.

Le triomphe de « Je vous trouve très beau »

C’est en 2005 qu’elle connaît un immense succès public et critique avec son premier film, Je vous trouve très beau. Cette comédie romantique inattendue séduit des millions de spectateurs et lui vaut le César du meilleur premier film.

Elle enchaîne ensuite avec plusieurs réalisations, dont Enfin veuve ou encore Donnant donnant, confirmant son talent de metteuse en scène et son sens de la narration populaire.

Une personnalité libre et engagée

Au-delà de ses films, Isabelle Mergault était également une figure médiatique, connue pour ses prises de parole franches à la radio, à la télévision ou sur scène.

Son franc-parler et son humour parfois corrosif lui avaient valu autant d’admirateurs que de détracteurs, mais faisaient d’elle une personnalité à part dans le paysage culturel français.

Une disparition qui marque le cinéma français

Avec la disparition de Isabelle Mergault, c’est une artiste complète qui s’en va : actrice, autrice, réalisatrice et dramaturge. Son œuvre, marquée par une sensibilité populaire et un regard souvent tendre sur les relations humaines, continuera de toucher les générations futures.

Sa mort laisse un vide dans le cinéma français, où elle occupait une place singulière, entre comédie et émotion.