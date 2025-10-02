Un fait-divers particulièrement inquiétant a été rapporté à Nancy : une femme a été agressée par son compagnon, enfermée sur le balcon de leur appartement, avant de parvenir à s’enfuir en empruntant les échafaudages mis en place sur la façade du bâtiment.

Selon Actu.fr, les autorités ont été alertées dans la nuit du mardi 30 septembre après que des témoins aient entendu des cris et des bruits suspects dans un immeuble du centre-ville de Nancy. Arrivés sur place, les policiers constatent qu’une femme a été victime de violences et qu’elle s’est retrouvée enfermée sur le balcon de l’appartement de son compagnon.

Privée de ses chaussures, la victime n’a pas pu utiliser l’issue habituelle. En désespoir de cause, elle aurait profité de la présence d’un échafaudage installé sur la façade pour descendre du balcon jusqu’au rez-de-chaussée. Elle portait alors simplement des chaussettes. Une fois au sol, elle a pu alerter des passants, qui ont immédiatement prévenu les services de secours et les forces de l’ordre.

À leur arrivée, les policiers ont pu prendre en charge la victime, qui présentait des traces de coups et un état de choc. Elle a été conduite à l’hôpital pour des examens complémentaires. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Le compagnon de la victime a été interpellé peu après les faits. Il est actuellement placé en garde à vue pour violences conjugales aggravées et séquestration.

Une enquête est en cours

Le parquet de Nancy a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances précises de l’agression, les motifs et les conditions de la séquestration sur le balcon. Les investigations doivent notamment établir s’il y a eu préméditation, usage d’alcool ou d’autres facteurs aggravants.

Cet épisode vient rappeler, s’il en était besoin, l’ampleur du fléau des violences conjugales, qui frappent chaque année de nombreuses femmes en France.

Des associations de soutien aux victimes — que ce soit les associations locales en Meurthe-et-Moselle ou les structures nationales — insistent sur l’importance d’un accompagnement immédiat et sur la diffusion des numéros d’aide, notamment le 39 19 (numéro national d’écoute pour les femmes victimes de violences).