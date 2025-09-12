Resident Evil 9 se paye un nouveau trailer bien flippant !

Jeux Vidéos. Capcom vient de dévoiler une toute nouvelle vidéo de son très attendu Résident Evil 9 !

Ce vendredi 12 septembre avait lieu le Nintendo Direct. L’occasion pour l’éditeur Capcom de dévoiler de nouvelles informations croustillantes sur son prochain titre phare, à savoir Resident Evil : Requiem.

Prévu pour le 27 février 2026 sur Playstation 5 et Xbox Series, le titre vient d’être annoncé sur Nintendo Switch 2. Et pour couronner cette bonne nouvelle, Capcom a profité de l’occasion pour dévoiler un second trailer bien flippant.

Resident Evil 9 : Requiem propose une expérience immersive grâce à la possibilité de jouer en vue à la première ou à la troisième personne. Cette flexibilité permet aux joueurs de choisir la perspective qui correspond le mieux à leur style de jeu, tout en renforçant l’immersion et la tension. Les environnements sombres et les ennemis insidieux exploitent cette dualité pour intensifier l’expérience de jeu.

L’histoire se déroule principalement en dehors de Raccoon City, bien que cette dernière apparaisse brièvement. Le jeu met l’accent sur l’exploration, la résolution d’énigmes et la gestion des ressources limitées, éléments clés du survival horror classique. Les joueurs devront naviguer dans des environnements hostiles, affrontant des créatures terrifiantes et résolvant des mystères liés à l’héritage d’Alyssa Ashcroft.