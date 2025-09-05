[TEST] Chair de Poule : Terreur à Little Creek

Sorti le 29 août dernier, Chair de Poule : Terreur à Little Creek, développé par PHL Collective et édité par GameMill Entertainment sur PS5 et Switch.

Le jeu Chair de Poule : Terreur à Little Creek, s’inscrit comme une aventure solo axée sur l’infiltration, les énigmes et l’exploration, assumant le destinataire jeune du titre. Dans l’esprit de la série de romans éponyme, mélange d’horreur accessible et de suspense chez les jeunes lecteurs.

Dans ce titre, les joueurs incarneront Sloane Spencer, adolescente déterminée à percer les mystères qui agitent la ville de Little Creek sous couvre-feu. Le gameplay propose à la fois de l’exploration, de l’infiltration (bien qu’elle reste légère) ainsi que la résolution de nombreuses énigmes au fur et à mesure de votre progression. Des puzzles variés qui iront par exemple de la rotation de statues jusqu’à l’alignement de symboles pour pouvoir ainsi percer les mystères de cette ville.

Le point fort du jeu réside sur son ambiance « Chair de Poule » particulièrement bien adaptée pour ce jeu. Entre moments étranges, atmosphère ludique et clins d’œil à la licence, tout est réuni pour satisfaire les petits et grands.

Un titre moyennement réussi avec plusieurs imperfections…

Si l’aventure se veut plutôt immersive, quelques petites imperfections viennent toutefois perturber le jeu. Tout d’abord, ce sont les mouvements du personnage qui restent très lents. Sloane est parfois capricieuse a vouloir faire avancer dans certaines zones du jeu. Le jeu qui manque également de dynamisme malgré des points de voyage rapide limités.

Les graphismes ne sont pas franchement très soignés pour un jeu récent comme « Chair de Poule : Terreur à Little Creek ». Les décors se ressemblent quasiment tous et la modélisation reste très basique.

IA des personnages n’est également pas franchement réussi. Les comportements de ces derniers sont parfois trop prévisibles et certains ennemis sont facilement contournables, ce qui a tendance parfois de casser le rythme du jeu et c’est fort dommage.

Si le jeu regorge d’énigmes, ces dernières sont parfois mal expliquées et peuvent pousser les joueurs dans la mauvaise direction, ce qui peut parfois pousser à une certaine frustration alors que la solution se trouvait sous nos yeux…

Les dialogues sont parfois pesants et interrompt trop souvent le gameplay, ce qui nous pousse à les avancer dans certains cas.

Côté durée de vie, là encore, il n’y a pas de quoi faire mouche. Il vous faudra compter près de 5 à 7 heures de jeu pour arriver à bout de ce titre quand on sait que celui-ci est proposé au prix de 40 €.