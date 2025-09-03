Le gameplay du jeu 007 First Light dévoilé et cela s’annonce déjà grandiose !

Prévu pour le 27 mars 2027, le jeu vidéo 007 First Light vient enfin de dévoiler son gameplay et le jeu s’annonce grandiose !

Ce mercredi 2 septembre 2025, les développeurs IO Interactive et Amazon MGM Studios ont révélés le gameplay de son prochain titre à succès, à savoir 007 First Light, lors d’une présentation exclusive durant le Playstation State of Play.

Et on peut dire que le studio de développement n’a pas fait les choses à moitié pour présenter ce qui s’annonce être comme un gros titre en matière de jeux vidéos.

Dans une vidéo de près de 30 minutes, les joueurs ont pu découvrir de nombreuses séquences de gameplay des aventures de James Bond qui sera au cœur de l’action dans cette histoire originale et unique qui revisite les origines du célèbre héro. Parmi elles, une scène de conduite plus réaliste que jamais ou encore la découverte à pied, de lieux inaccessibles comme des bâtiments ultra surveillés où il faudra mêler infiltration et stratégie pour pouvoir mener à bien les différentes missions qui vous seront proposées.

Cette présentation de gameplay a offert un avant goût des lieux que les joueurs pourront explorer dans 007 First Light, dévoilant notamment une mission sous couverture lors d’un tournoi d’échecs exclusif en Slovaquie, ainsi que l’infiltration de Bond dans un somptueux gala à Kensington à Londres. Ces deux missions ne représentent qu’un aperçu des lieux prestigieux et inédits dans lesquels Bond devra apprendre à se fondre dans la masse, alors qu’il découvre le monde de l’espionnage.

Pour cela, James Bond pourra compter sur de précieux atouts qui l’aideront à mener à bien les différentes missions qui lui seront confiées.

« Avec 007 First Light, nous créons une expérience James Bond totalement originale, qui allie la tension de l’espionnage au spectacle grandiose qui fait la renommée de la franchise. Le gameplay s’appuie sur notre approche signature du design immersif, combinant furtivité, action et créativité spécialement conçue pour Bond. » .

Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive.

A cela, s’ajoutent des cinématiques dignes des plus grands blockbusters américains pour le plus grand bonheur des joueurs. Rendez-vous le 27 mars 2026 pour découvrir ce titre tant attendu sur Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 ainsi que sur PC.