Un enfant de 3 ans se noie après être parvenu à monter à l’échelle d’une piscine hors-sol

Le drame familial s’est produit ce mardi dans la piscine du domicile situé à Valence-d’Agen, dans le Tarn-et-Garonne.

Drame dans un pavillon situé sur la commune de Valence-d’Agen, dans le Tarn-et-Garonne. Un petit garçon âgé de 3 ans a échappé à la vigilance de ses parents et a été retrouvé sans vie dans la piscine familiale.

Une enquête est en cours

Selon France Bleu, le garçonnet serait parvenu à monter à l’échelle de la piscine qui n’était pas protégée par des barrières. Son père qui a fait la macabre découverte, a immédiatement alerté les secours. Les pompiers arrivés rapidement sur place, épaulés par le Samu ont tenté de réanimer l’enfant. Après plusieurs tentatives de réanimation, l’enfant a été déclarer décédé sur place.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la mort de l’enfant. Au moment du drame, trois autres enfant se trouvaient dans la maison du couple.