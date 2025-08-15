France

Un enfant de 3 ans se noie après être parvenu à monter à l’échelle d’une piscine hors-sol

La Rédaction
vendredi 15 Août 2025
picine
Illustration d'une piscine hors-sol / Pixabay

Le drame familial s’est produit ce mardi dans la piscine du domicile situé à Valence-d’Agen, dans le Tarn-et-Garonne.

Drame dans un pavillon situé sur la commune de Valence-d’Agen, dans le Tarn-et-Garonne. Un petit garçon âgé de 3 ans a échappé à la vigilance de ses parents et a été retrouvé sans vie dans la piscine familiale.

Une enquête est en cours

Selon France Bleu, le garçonnet serait parvenu à monter à l’échelle de la piscine qui n’était pas protégée par des barrières. Son père qui a fait la macabre découverte, a immédiatement alerté les secours. Les pompiers arrivés rapidement sur place, épaulés par le Samu ont tenté de réanimer l’enfant. Après plusieurs tentatives de réanimation, l’enfant a été déclarer décédé sur place.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la mort de l’enfant. Au moment du drame, trois autres enfant se trouvaient dans la maison du couple.

La Rédaction

 

