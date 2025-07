WUCHANG: Fallen Feathers sortira le 24 juillet en édition physique sur PS5 et Xbox Series X

Jeux Vidéos. Le très attendu Wuchang : Fallen Feathers est prévu pour le 24 juillet 2025, en édition physique sur Playstation 5 et Xbox Series X.

On connait désormais la date de sortie officielle du jeu Wuchang : Fallen Feathers. Le Souls-like et action-RPG sortira en édition physique sur Playstation 5 et Xbox Seriex X le 24 juillet prochain.

Dans les pas de Wuchang

WUCHANG: Fallen Feathers vous fera découvrir la sombre et chaotique période de la fin de la dynastie Ming dans la région de Shu, gangrénée par les guerres et une mystérieuse épidémie faisant naître des créatures monstrueuses. Incarnez Wuchang, une talentueuse guerrière pirate amnésique qui doit naviguer dans les eaux incertaines de son passé alors même que la terrible Ornithropie l’accable. Explorez les profondeurs de Shu, améliorez votre arsenal et maîtrisez de nouvelles compétences glanées sur vos adversaires tombés.

Vous l’aurez donc compris, dans cette aventure captivante, vous serez amené à croiser de nombreuses créatures toutes aussi terrifiantes les unes que les autres avec des atouts spécifiques. A vous de combattre le mal afin de découvrir la vérité qui se cache derrière la malédiction de Wuchang, pour ramener la paix dans la région de Shu.

Comme pour de nombreux Souls-like, il vous sera possible dans cette nouvelle aventure, de personnaliser entièrement votre personnage grâce à un large choix de tenues, d’armes, d’accessoires et de sorts. Vous pourrez bien évidemment augmenter votre puissance grâce à un système de points de compétences afin de débloquer de nouvelles capacités qui vous seront utiles tout au long de votre progression.