Tragédie sur la Volta au Portugal : Décès brutal du jeune cycliste Finlay Tarling à 19 ans

Le monde du cyclisme en deuil suite au décès tragique de Finlay Tarling lors de la 8e étape de la Volta a Portugal. Découvrez les détails de l’accident et les hommages du peloton.

Le monde du cyclisme est plongé dans une profonde tristesse à la suite du décès tragique du jeune coureur britannique Finlay Tarling, survenu ce vendredi 14 août lors de la huitième étape de la Volta a Portugal. Âgé de seulement 19 ans, le coureur gallois évoluait au sein de l’équipe NSN Development Team.

L’accident dramatique s’est produit sur le parcours de 166,8 kilomètres reliant Melgaço à Fafe. Selon les premières informations transmises par les autorités locales et les médias portugais, Finlay Tarling a été percuté frontalement par un véhicule léger étranger à l’organisation de la course, qui s’était engagé en sens inverse sur le tracé de l’épreuve.

La fin de l’étape arrêtée

Avisés de la gravité de la situation à environ 23 kilomètres de l’arrivée, les organisateurs de la Volta a Portugal et la Fédération Portugaise de Cyclisme ont immédiatement neutralisé la fin de l’étape. Dans un élan de solidarité et de respect, la cérémonie du podium a été totalement annulée et les équipiers du jeune coureur ont franchi la ligne ensemble pour lui rendre un dernier hommage.

Finlay Tarling, frère cadet du coureur professionnel Joshua Tarling, était considéré comme un grand espoir du cyclisme britannique, particulièrement brillant dans la discipline du contre-la-montre. La formation NSN Development Team, ainsi que l’Union Cycliste Internationale (UCI) et de nombreuses personnalités du peloton ont exprimé leur immense douleur face à cette perte brutale. Une enquête officielle a été ouverte par les autorités portugaises afin d’éclaircir les circonstances exactes de l’intrusion du véhicule sur le parcours sécurisé.