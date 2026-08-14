États-Unis : Une femme arrêtée après avoir jeté trois chatons d’un véhicule en marche

En Géorgie, une jeune femme de 25 ans a été interpellée pour cruauté envers les animaux après avoir jeté trois chatons d’une voiture en mouvement. L’un d’eux est mort, les deux autres ont pu être sauvés grâce aux témoins et aux recherches.

Un acte de cruauté animale suscite l’indignation générale dans la ville de Brookhaven, située en banlieue d’Atlanta (Géorgie, États-Unis). Valentina Tobon Henao, une jeune femme de 25 ans, a été arrêtée et inculpée pour acte de cruauté envers les animaux après avoir jeté trois chatons âgés de seulement huit semaines hors de son véhicule en circulation.

Les faits se sont déroulés sur Osborne Road. Alors qu’elle suivait un monoplace Toyota Sienna argenté, une automobiliste, Maria Stewart, a assisté avec horreur à la scène : plusieurs chatons ont été brutalement projetés par la vitre du véhicule.

Faisant preuve d’un grand sang-froid, la témoin a suivi la conductrice suspecte jusqu’à un feu rouge afin de prendre en photo sa plaque d’immatriculation, tout en alertant immédiatement les forces de l’ordre. « C’est insensé, c’est diabolique. Il faut être un monstre pour faire une chose pareille à de si petits chatons », a-t-elle confié aux médias locaux.

Un bilan dramatique mais un élan de solidarité

Rapidement arrivés sur les lieux, les officiers du département de police de Brookhaven ont fait la triste découverte d’un premier chaton, malheureusement décédé sur la chaussée.

Grâce aux détails fournis par le témoin, la suspecte a été localisée et interpellée peu après dans un commerce à proximité.

Sur le terrain, les recherches se sont rapidement organisées pour retrouver les autres animaux. Un deuxième chaton a pu être secouru vivant, bien que souffrant d’une luxation de la queue ; pris en charge en urgence par un vétérinaire et placé sous sédation, il a ensuite été recueilli par une proche de la témoin. Le troisième chaton, initialement porté disparu, a finalement été retrouvé sain et sauf à proximité de Brookhaven Park grâce à une vaste mobilisation conjointe entre les forces de l’ordre et les membres de la communauté locale.

Suite judiciaire

Inculpée pour cruauté envers les animaux (un chef d’accusation de niveau criminel), Valentina Tobon Henao a été transférée à la prison du comté de DeKalb avant d’être libérée sous caution dans l’attente de son jugement. La police de Brookhaven poursuit son enquête afin de déterminer l’ensemble des circonstances et le mobile de cet acte d’une extrême violence.