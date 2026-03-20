Chuck Norris est mort à 86 ans : disparition d’une légende de l’action

Figure mythique du cinéma d’action et des arts martiaux, Chuck Norris s’est éteint à 86 ans. De ses combats légendaires à l’écran à son statut d’icône internet, il laisse derrière lui un héritage culturel unique et intergénérationnel.

Le monde du cinéma et des arts martiaux est en deuil. Chuck Norris, icône des films d’action et figure incontournable de la pop culture, est décédé à l’âge de 86 ans le 19 mars 2026, à Hawaï. L’annonce a été confirmée par sa famille le lendemain.

Une disparition soudaine

Selon les premières informations, Chuck Norris aurait été victime d’un problème médical survenu brutalement. Il avait été hospitalisé peu avant son décès, alors qu’il se trouvait sur l’île de Kauai.

Sa famille a précisé qu’il s’était éteint entouré de ses proches, « en paix », sans donner davantage de détails sur les circonstances exactes.

Une légende des arts martiaux et du cinéma

Né en 1940, Chuck Norris s’est d’abord illustré comme champion de karaté, remportant plusieurs titres mondiaux avant de se tourner vers Hollywood.

Il devient célèbre dans les années 1970 après son combat mythique contre Bruce Lee dans La Fureur du dragon (The Way of the Dragon), puis enchaîne les succès au cinéma avec des films comme Missing in Action ou Delta Force.

Mais c’est surtout grâce à la série télévisée Walker, Texas Ranger qu’il s’impose comme une figure incontournable auprès du grand public dans les années 1990.

Au-delà de sa carrière, Chuck Norris est devenu un véritable phénomène culturel grâce aux célèbres « Chuck Norris Facts », des blagues virales vantant de manière humoristique sa force et son invincibilité.

Ce second souffle médiatique a permis à l’acteur de toucher une nouvelle génération et de rester une figure populaire bien au-delà de ses films.

Actif jusqu’à ses derniers jours

Fait marquant : quelques jours seulement avant sa mort, il partageait encore une vidéo de lui en train de s’entraîner pour son 86e anniversaire, affirmant avec humour qu’il ne vieillissait pas mais « passait au niveau supérieur ».

Un symbole de la vitalité qui a toujours caractérisé celui qui incarnait la force et la discipline.

Hommages et héritage

Depuis l’annonce de son décès, de nombreux hommages affluent à travers le monde, notamment de la part de figures du cinéma d’action.

Chuck Norris laisse derrière lui une carrière exceptionnelle, une influence durable dans les arts martiaux, et une empreinte unique dans la culture populaire.