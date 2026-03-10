Coup de filet contre la DZ Mafia : 42 personnes interpellées, plusieurs lieutenants du réseau arrêtés

Une vaste opération policière menée à Marseille et dans plusieurs villes françaises a conduit à l’interpellation de 42 individus soupçonnés d’appartenir ou d’être liés à la DZ Mafia , l’un des groupes majeurs du narcotrafic dans le sud de la France.

Parmi les suspects figureraient plusieurs lieutenants de l’organisation, dans ce qui apparaît comme une nouvelle offensive des autorités contre un réseau criminel réputé pour sa violence et son influence croissante.

Un nouveau coup dur pour le narcobanditisme marseillais. Selon plusieurs sources judiciaires confirmant une information du Parisien, 42 personnes ont été interpellées dans le cadre d’une opération d’envergure visant la DZ Mafia, un réseau criminel impliqué dans le trafic de stupéfiants et de nombreux règlements de comptes. Les arrestations ont été menées simultanément à Marseille et dans d’autres villes, après plusieurs mois d’enquête menée par les services spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée.

Parmi les suspects figureraient plusieurs figures intermédiaires de l’organisation, décrites par les enquêteurs comme des « lieutenants » chargés de coordonner certaines activités du réseau, notamment la gestion de points de deal et la logistique du trafic. L’opération vise à remonter la chaîne de commandement et à affaiblir la structure du groupe.

Qu’est-ce que la DZ Mafia ?

La DZ Mafia, née dans les quartiers nord de Marseille, s’est progressivement imposée comme l’un des acteurs majeurs du narcotrafic en France. Structurée comme une organisation quasi mafieuse, elle disposerait de plusieurs centaines de membres et d’alliés, impliqués dans des activités allant du trafic de drogue aux assassinats commandités et au blanchiment d’argent.

Au fil des dernières années, cette organisation a été au cœur de nombreuses affaires de violences liées aux guerres de territoires entre gangs, qui ont profondément marqué la ville. Les autorités estiment que ces affrontements pour le contrôle des points de vente de drogue ont contribué à la multiplication des fusillades et règlements de comptes dans la région marseillaise.

Cette nouvelle vague d’interpellations s’inscrit dans une stratégie plus large des services de police et de justice visant à frapper les réseaux « par le haut », en ciblant non seulement les exécutants mais aussi les responsables et les logisticiens du narcotrafic. Les gardes à vue pourraient déboucher sur plusieurs mises en examen pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle.

Si l’enquête se poursuit pour déterminer le rôle précis de chacun des suspects, les autorités espèrent que ce coup de filet permettra de fragiliser durablement l’un des réseaux criminels les plus influents de la région.