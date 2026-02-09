Jean-Marc Morandini propose de se retirer de l’antenne de CNews pour « rétablir le calme »

Après des semaines de tensions internes et médiatiques sur son maintien à l’antenne malgré des condamnations, Jean-Marc Morandini annonce sa volonté de se retirer de l’émission qu’il anime, dans l’espoir d’apaiser les remous au sein de la chaîne d’information.

Lundi 9 février, l’animateur télévisé Jean-Marc Morandini a annoncé dans une publication sur le réseau X avoir proposé à la direction de la chaîne CNews de se retirer de l’antenne afin de « rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction ». Cette prise de position intervient après plusieurs semaines de débat passionné autour de sa présence à l’écran, alors que son maintien avait suscité critiques et départs, notamment celui de la journaliste Sonia Mabrouk.

J’ai proposé ce jour à la direction de Cnews de me retirer de l’antenne afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction.

Je ne veux en aucun cas être un problème pour ces équipes et pour la direction de la chaîne et du groupe.

Il est hors de question pour moi… — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) February 9, 2026

Morandini est au cœur d’une controverse après avoir été définitivement condamné en janvier pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Malgré ces condamnations, la direction de CNews avait jusqu’ici maintenu l’animateur à l’antenne, suscitant des tensions internes et des réactions politiques. En proposant aujourd’hui de se retirer, il affirme qu’il ne veut « en aucun cas être un problème » pour ses équipes.

La suite de l’affaire dépend désormais de la décision de la direction du groupe Canal+ et de l’impact de cette annonce sur le climat au sein de la chaîne.