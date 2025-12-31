« Unité, force et espérance » : Macron trace les lignes de 2026 dans un contexte politique et international tendu

Dans un discours de moins de dix minutes prononcé depuis le palais de l’Élysée, le président de la République Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français pour la nouvelle année. Alors que 2026 s’ouvre sur une période de forte incertitude politique et internationale, le chef de l’État a appelé à l’unité nationale et à l’action, promettant de rester « au travail jusqu’à la dernière seconde » de son mandat et de faire de l’année à venir une « année utile ».

Emmanuel Macron a articulé son allocution autour de trois grands souhaits pour 2026 : l’unité, la force et l’espérance. Il a insisté sur la nécessité, selon lui, d’être rassemblés pour affronter les défis du pays et du monde. Dans un contexte marqué par une Assemblée nationale sans majorité claire et l’impopularité persistante du président, Macron a appelé chaque Français à jouer un rôle dans l’avenir collectif.

Priorités nationales : budget, jeunesse, réseaux sociaux

Sur le plan national, le président a succinctement évoqué les priorités du gouvernement pour le début de l’année. Il a notamment mentionné la nécessité de trouver un accord budgétaire pour 2026, de soutenir les agriculteurs confrontés à diverses difficultés, ainsi que de redonner à l’école et au collège les moyens d’enseigner les fondamentaux.

Macron a aussi réaffirmé son engagement à protéger les enfants et adolescents des dangers des réseaux sociaux et des écrans, alors qu’un projet de loi visant notamment à interdire l’accès des moins de 15 ans aux plateformes est attendu pour septembre 2026.

Dernière année de mandat, élections de 2027 et sécurité démocratique

Pour la première fois depuis dix ans, le président a évoqué la prochaine élection présidentielle de 2027, à laquelle il ne pourra pas se représenter. Il s’est engagé à tout mettre en œuvre pour que ce rendez-vous démocratique se déroule sereinement, protégé de toute ingérence étrangère.

Assurant qu’il restera au travail « jusqu’à la dernière seconde » de son mandat, il a cherché à apaiser les inquiétudes sur son rôle dans cette dernière phase de présidence.

Contexte international : défense européenne et soutien à l’Ukraine

Sur le plan international, Macron a souligné l’importance de défendre l’indépendance de la France et de l’Europe, dans un monde confronté à des remises en cause de l’ordre international. Il a rappelé la tenue prochaine à Paris d’une réunion de plus de 30 pays alliés, destinée à prendre des engagements concrets pour protéger l’Ukraine après des années de guerre avec la Russie.

Alors que certains responsables politiques et observateurs ont critiqué le discours comme manquant d’ambition ou comme trop traditionnel, Macron a tenté de tourner le regard vers l’avenir. En souhaitant « ne pas renoncer » au progrès et à la solidarité, il a voulu marquer l’ambition d’une nation capable de concilier ses défis économiques, sociaux, environnementaux et culturels.