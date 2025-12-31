Évelyne Leclercq, figure emblématique de « Tournez manège ! », s’éteint à 74 ans

L’animatrice française, inoubliable visage du jeu de rencontres télévisé culte des années 1980-1990, est morte ce mardi à Grasse, entourée de sa famille, après une longue maladie.

Évelyne Leclercq, ancienne présentatrice de l’emblématique émission Tournez manège !, diffusée sur TF1 et devenue un véritable phénomène de société, est décédée mardi à l’âge de 74 ans, a annoncé sa fille à l’Agence France-Presse. L’animatrice, qui avait traversé des décennies de carrière télévisuelle et radiophonique, s’est éteinte à Grasse (Alpes-Maritimes), entourée de ses proches, « des suites d’une très longue maladie », a précisé le communiqué familial, soulignant le courage avec lequel elle avait affronté l’épreuve jusqu’au bout.

Un visage de la télévision des années 80-90

Née dans les années 1950, Évelyne Leclercq avait débuté à l’ORTF comme speakerine à l’été 1969 avant de rejoindre la première chaîne à sa création en 1975. Ce rôle de voix et de visage familier du petit écran lui avait ouvert les portes de nombreux plateaux.

Mais c’est Tournez manège !, diffusé sur TF1 le midi entre 1985 et 1993, qui la propulsa au rang de figure populaire de la télévision française. Aux côtés de Fabienne Égal, Simone Garnier et du pianiste Charly Oleg, elle animait ce jeu de rencontres où des candidats séparés par une cloison se découvraient à la fin de l’émission. Véritable phénomène de l’époque, le programme a marqué toute une génération de téléspectateurs.

Un hommage unanime

Le groupe TF1 a salué « une grande dame de la télévision française », rappelant sa bienveillance, son humour et sa proximité avec le public. Plusieurs personnalités et anciens collègues ont rendu hommage à son professionnalisme et à son humanité.

En marge de sa carrière télévisuelle, Évelyne Leclercq avait également participé à d’autres formats médiatiques, notamment à la radio, et s’était investie dans le théâtre et des rencontres publiques avec ses admirateurs, qu’elle aimait profondément. Sa disparition clôt une page importante de l’histoire de la télévision populaire française, marquée par des formats simples mais fédérateurs et par des personnalités devenues familières du grand public.