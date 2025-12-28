Brigitte Bardot, icône éternelle du cinéma français, s’est éteinte à 91 ans

Brigitte Bardot, figure majeure du cinéma français et personnalité qui a marqué de manière indélébile la culture populaire du XXᵉ siècle, est décédée ce dimanche à l’âge de 91 ans, a annoncé ce matin la Fondation qui porte son nom.

Pour des générations de spectateurs, elle restera « B.B. », la star qui a incarné l’émancipation féminine et la libération des mœurs à partir des années 1950, tout en poursuivant ensuite une carrière de militante passionnée pour la cause animale.

Une carrière qui a bouleversé le cinéma et la société

Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte Anne-Marie Bardot fut d’abord ballerine, mannequin puis actrice. Elle accéda à la célébrité internationale avec le film Et Dieu… créa la femme (1956) de Roger Vadim, qui la propulsa sur le devant de la scène mondiale et fit d’elle un symbole de liberté et de sensualité à une époque encore marquée par la retenue.

Durant les deux décennies suivantes, Bardot tourna dans une cinquantaine de films, collaborant avec des réalisateurs majeurs et devenant un visage emblématique de la Nouvelle Vague et du cinéma européen. Parmi ses rôles les plus marquants : La Vérité, Le Mépris ou encore Viva Maria!.

Sa carrière cinématographique s’arrêta brusquement en 1973, à seulement 39 ans, lorsqu’elle choisit de se retirer des plateaux pour se consacrer pleinement à des combats qui lui tenaient à cœur.

De la célébrité aux combats animalistes

Après sa retraite d’actrice, Brigitte Bardot se lança dans une nouvelle vie de militante passionnée. En 1986, elle fonda la Fondation Brigitte Bardot, dédiée à la protection des animaux, qui devint rapidement une référence internationale dans ce domaine. Ses campagnes ont contribué à faire évoluer les mentalités et les législations, notamment autour de l’abolition de certaines pratiques jugées cruelles.

Cependant, son parcours fut également ponctué de controverses. Dans ses dernières décennies, Bardot suscita de vives réactions pour des prises de position politiques et sociales parfois jugées radicales, lui valant plusieurs condamnations judiciaires pour des propos jugés discriminatoires.

Une figure mythique, célébrée et débattue

a nouvelle de sa mort a immédiatement suscité une émotion profonde en France et à l’international. Des hommages affluent de toutes parts, saluant une carrière exceptionnelle, une personnalité au charisme unique et une vie pleinement dédiée à ses convictions, qu’elles aient fait consensus ou non.

Dans les médias et sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui rappellent combien Bardot fut une force culturelle majeure – tant dans le cinéma que dans la mode, la musique ou encore la manière dont les femmes se sont perçues à l’écran et hors des studios.

L’héritage de « B.B. »

Brigitte Bardot n’était pas seulement une actrice : elle fut un phénomène de société, incarnant à la fois une époque et des mutations profondes de la culture populaire. Son nom restera associé à une libération des codes, une audace sans concession et un engagement passionné pour la vie animale, un héritage qui continuera de nourrir les débats et les mémoires bien après son départ.