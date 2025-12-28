Brigitte Bardot (1934-2025) : l’icône qui fit vaciller le cinéma, puis consacra sa vie aux sans-voix

Paris, 28 décembre 2025 – Brigitte Bardot, légende vivante du cinéma français, sex-symbol universel des années 1950 et 1960, et militante infatigable pour la cause animale, s’est éteinte à l’âge de 91 ans, a annoncé ce dimanche sa fondation dans un communiqué. Son nom restera gravé dans l’histoire du 7e art comme l’un des plus puissants symboles de liberté, de féminité et de rébellion culturelle.

Une enfance parisienne, un premier pas vers la lumière

Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte Anne-Marie Bardot grandit dans une famille bourgeoise traditionnelle, baignée dans une éducation catholique rigoureuse. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la danse et intègre le prestigieux Conservatoire de Paris où elle se forme au ballet. Parallèlement, elle débute une carrière de mannequin, apparaissant notamment en couverture du magazine Elle à seulement 15 ans, un premier signe que son visage allait bientôt marquer les esprits.

« And God Created Woman » : le mythe Bardot est né

C’est en 1956, à 22 ans, que Bardot s’impose véritablement sur la scène internationale avec Et Dieu… créa la femme, réalisé par Roger Vadim, alors son mari. Son interprétation de Juliette Hardy, une jeune femme aux désirs impétueux, en fait aussitôt l’incarnation d’une sensualité nouvelle, libérée et provocante pour l’époque. Le film provoque un tollé autant qu’un triomphe mondial, propulsant Bardot au rang de star mondiale.

Dès lors, ses initiales « B.B. » entrent dans la culture populaire, utilisées pour désigner une femme fatale et libre, insoumise aux conventions. Intellectuels et artistes s’emparent de son image ; l’essayiste Simone de Beauvoir lui consacre en 1959 un texte marquant sur la sexualité et la liberté féminine.

Une filmographie marquante, entre glamour et audace

Au cours des deux décennies suivantes, Bardot multiplie les rôles au cinéma, travaillant avec les plus grands réalisateurs français et internationaux : de Jean-Luc Godard (Le Mépris, 1963) à Henri-Georges Clouzot (La Vérité, 1960), en passant par Louis Malle (Viva Maria!, 1965). Sa présence à l’écran est souvent décrite comme un mélange de charme insaisissable et d’énergie brute, qui fascine autant qu’elle choque.

Si ses performances s’étendent sur près d’une cinquantaine de films, Bardot ne se contente pas d’être une image de beauté : elle revendique une liberté d’expression et une autonomie rarement vues chez les actrices de l’époque.

La retraite et le combat pour les animaux

Au début des années 1970, lassée par les projecteurs et l’industrie cinématographique, Bardot choisit de quitter le cinéma pour se consacrer à une cause qui lui est chère : la protection animale. Sa rencontre avec une chèvre qu’elle sauve sur un tournage déclenche ce changement radical, la poussant à acheter l’animal et à lui offrir refuge.

En 1986, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot, dédiée à la défense des animaux maltraités, abandonnés ou en voie d’extinction. Pendant des décennies, elle use de sa notoriété pour dénoncer les pratiques qu’elle juge cruelles, de la chasse aux bébés phoques à l’industrie des fourrures, devenant l’une des voix les plus influentes de la protection animale en Europe.

Une figure controversée

Malgré son immense popularité, Bardot n’est jamais restée à l’abri de la controverse. Dans les dernières décennies de sa vie, ses prises de position politiques, notamment sur l’immigration et l’identité culturelle française, lui valent des critiques virulentes et plusieurs condamnations judiciaires pour incitation à la haine. Ces opinions divisent l’opinion publique et entachent parfois l’éclat de son héritage cinématographique et humanitaire.

La fin d’une époque