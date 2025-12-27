Test : Avatar : Frontiers of Pandora – D’Entre les Cendres

Deux ans après la sortie de Avatar : Frontiers of Pandora, un jeu qui avait souffert d’un accueil mitigé malgré un monde visuellement époustouflant et une promesse ambitieuse, Ubisoft frappe fort avec son extension D’Entre les Cendres (From the Ashes).

Pensée pour accompagner la sortie du film Avatar : De Feu et de Cendres, cette extension n’est pas un simple ajout cosmétique : elle réinvente et enrichit le contenu du monde ouvert de Pandora, tout en proposant une histoire plus concentrée et plus intense.

L’extension met en scène So’lek, un Na’vi tourmenté par la destruction et la perte de sa famille, dans une aventure qui s’inscrit directement dans la continuité du troisième film. La narration gagne en densité et en cohérence par rapport au jeu de base, avec une progression scénaristique plus fluide et des enjeux émotionnels plus affirmés. Le début du DLC pose d’emblée les bases d’une quête de rédemption et de vengeance, bien servie par des cinématiques inspirées du cinéma.

Avatar Frontiers of Pandora Screenshot (1) Avatar Frontiers of Pandora Screenshot (2) Avatar Frontiers of Pandora Screenshot (4)

Gameplay : action, dynamisme et nouveautés

L’un des grands points forts de D’Entre les Cendres est la révision du gameplay avec un arsenal revu puisque chaque arme propose des caractéristiques distinctes et des variantes plus satisfaisantes. L’autre atout de ce DLC, c’est son Arbre de talents dédié à So’lek, avec des compétences taillées pour l’action brute et les affrontements directs.

Ajoutez à cela des combats de boss : un ingrédient souvent absent dans l’aventure de base qui donne davantage de rythme et de variété. La grande particularité du jeu reste et restera sa vue à la troisième personne que l’on attendait tous. Celle-ci est disponible via une mise à jour et offre une perspective différente appréciable, notamment pour apprécier l’action et la verticalité.

Direction artistique et technique

D’un point de vue visuel, le jeu continue de briller : bioluminescence, effets de lumière réalistes et ambiance immersives renforcent l’identité visuelle du monde de James Cameron. La mise à jour graphique, intégrant notamment le ray-tracing et des modes de performances variés (60 fps en 4K ou 120 fps en 1440p selon la plateforme), permet d’adapter l’expérience à divers setups.

Des éléments techniques comme les caves bioluminescentes ou des zones volcaniques dynamiques montrent une Pandora qui réagit et évolue, ajoutant du caractère à l’exploration.

Avatar Frontiers of Pandora Screenshot (6) Avatar Frontiers of Pandora Screenshot (7) Avatar Frontiers of Pandora Screenshot (8)

Quelques Bugs et défauts techniques

Si le jeu a bénéficié de nombreux patchs depuis sa sortie, quelques bugs mineurs persistent (animations un peu rigides, pop-in de textures, IA parfois inégale).

Immersion et design sonore

La bande-son et l’ambiance audio immersive restent des points forts, avec une utilisation convaincante de l’environnement sonore pour renforcer l’atmosphère nocturne ou les moments de tension.