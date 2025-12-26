Marseille : un corps calciné retrouvé dans le coffre d’une voiture incendiée, un homme grièvement blessé par balle

Un corps calciné a été découvert dans le coffre d’une voiture incendiée à Septèmes-les-Vallons, aux portes de Marseille, le jour de Noël. Presque au même moment, un homme grièvement blessé par balle était déposé à l’hôpital Nord. Deux faits que les enquêteurs relient à un possible règlement de comptes sur fond de narcotrafic.

La découverte macabre d’un corps carbonisé dans le coffre d’un véhicule incendié à proximité des quartiers nord de Marseille s’ajoute à un nouvel épisode de violence lié au narcotrafic dans les Bouches-du-Rhône. Dans le même secteur, un homme d’une quarantaine d’années a été hospitalisé dans un état grave après avoir été blessé par balle. Les autorités privilégient la piste d’un règlement de comptes entre réseaux criminels.

Les pompiers ont fait une macabre découverte

Jeudi en milieu d’après-midi, les marins-pompiers de Marseille ont été sollicités vers 15h50 pour un feu de voiture à Septèmes-les-Vallons, commune limitrophe des quartiers nord de la cité phocéenne. À l’intérieur du véhicule, signalé comme volé, ils ont fait la macabre découverte d’un corps calciné dans le coffre, indiquent les secours et les premiers éléments d’enquête.

Quelques dizaines de minutes plus tôt, vers 15h10, les secours ont pris en charge un homme de 45 ans grièvement blessé par balle à la mâchoire, déposé devant l’hôpital Nord de Marseille par un autre véhicule. Son pronostic vital est actuellement engagé, précisent les pompiers. Les deux affaires pourraient être liées, selon les premiers éléments transmis aux enquêteurs.

Cette découverte intervient dans un contexte de violences persistantes liées aux trafics de stupéfiants dans la métropole marseillaise. Depuis le début de l’année, au moins une vingtaine d’homicides ou tentatives d’assassinats ont été recensés dans le département des Bouches-du-Rhône dans des affaires de narcotrafic, selon un décompte établi à partir des sources officielles.

Pour les autorités judiciaires et policières, ces faits s’inscrivent dans une spirale de règlements de comptes entre réseaux criminels qui se disputent le contrôle des zones de deal et des filières de distribution de drogue dans la région. L’enquête a été confiée aux services spécialisés, qui cherchent à déterminer précisément les circonstances de ces événements et les liens éventuels entre les deux individus impliqués.