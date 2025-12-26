Jordan Bardella et Marine Le Pen dominent le top des figures politiques françaises

Dans le paysage médiatique de la fin d’année 2025, un baromètre de popularité des personnalités françaises révèle une place de choix pour deux figures politiques du Rassemblement national au milieu d’un palmarès dominé par des artistes et des sportifs, soulignant une fois de plus les lignes de partage qui parcourent l’opinion publique française.

En ce 26 décembre 2025, le classement annuel des personnalités préférées des Français a offert une surprise de taille dans le volet politique du palmarès : seules deux figures partisanes sont présentes dans le top 50, et toutes deux appartiennent au même courant politique. Selon le baromètre Ifop pour TF1‑LCI, dévoilé ce vendredi, Jordan Bardella et Marine Le Pen se distinguent comme les premières personnalités politiques citées par les Français, respectivement à la 12ᵉ et à la 23ᵉ place du classement.

Le duo du RN devance la classe politique

Le duo du Rassemblement national devance ainsi l’ensemble des autres responsables politiques, qu’il s’agisse de membres du gouvernement, de chefs de partis ou d’anciens présidents, qui ne figurent pas dans ce top 50 dominé par des figures issues de la musique, du cinéma et du sport. Cette situation reflète une certaine marginalisation relative de la politique institutionnelle dans les préférences générales du public, au profit de personnalités plus familières ou médiatisées dans d’autres domaines.

La présence de Bardella et Le Pen dans ce classement confirme également la dynamique singulière du paysage politique français à quelques mois des scrutins clés de 2026 et de la présidentielle de 2027. Les deux leaders du RN bénéficient d’une visibilité et d’une reconnaissance qui dépassent les stricts cercles de leurs soutiens partisans, dans un contexte où les sondages politiques montrent régulièrement une forte polarisation de l’électorat.

Pour autant, ce palmarès est aussi le reflet d’un équilibre précaire : si Bardella émerge comme le politicien le mieux placé, il se situe loin derrière les icônes culturelles et sportives qui occupent les premières marches du podium. Il souligne aussi que l’affection ou la reconnaissance des Français envers des personnalités politiques ne se traduit pas forcément par une adhésion majoritaire à leurs idées ou à leurs projets, mais plutôt par une curiosité ou une familiarité accrue vis‑à‑vis d’eux.

En marge de ce classement, d’autres sondages récents montrent en effet des appuis variables pour les différents leaders politiques dans des contextes électoraux spécifiques, mais l’absence d’une large diversité de représentants politiques dans ce top 50 reste notable.