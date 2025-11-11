L’Armistice : quand les armes se taisent pour laisser place à la paix

Chaque 11 novembre, la France commémore l’Armistice de 1918, signé entre les Alliés et l’Allemagne, qui mit fin aux combats de la Première Guerre mondiale. Mais que signifie réellement le mot armistice ? Et en quoi se distingue-t-il d’une paix définitive ?

Le mot armistice vient du latin arma (armes) et stitium (arrêt). Il désigne un accord conclu entre des puissances en guerre pour suspendre les hostilités. Contrairement à un traité de paix, il ne met pas fin officiellement à la guerre, mais en interrompt les combats en attendant des négociations diplomatiques.

Dans le cas du 11 novembre 1918, l’armistice fut signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne, entre les représentants de l’Allemagne et les Alliés, notamment le maréchal Ferdinand Foch pour la France. Le document entra en vigueur à 11 heures du matin, marquant la fin de quatre années d’un conflit dévastateur.

L’armistice du 11 novembre mit fin à ce que l’on appelait alors la « Grande Guerre ». Mais il fallut attendre le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, pour que la paix soit officiellement rétablie entre les nations belligérantes.



Néanmoins, l’armistice resta le symbole de la fin des souffrances et du retour de l’espoir. En France, cette date devint jour de commémoration nationale dès 1922, en hommage aux 1,4 million de soldats morts pour la patrie.

Un devoir de mémoire toujours vivant

Aujourd’hui encore, le 11 novembre est un jour férié et de recueillement. Des cérémonies ont lieu dans chaque commune, autour des monuments aux morts, et une cérémonie nationale se tient sous l’Arc de Triomphe, où repose le Soldat inconnu, symbole de tous les combattants disparus.

L’armistice n’est donc pas seulement un mot d’histoire : c’est un rappel collectif de la fragilité de la paix et de la nécessité de préserver le dialogue entre les peuples.