Drame à Lille après la mort de Mathis, 19 ans, percuté par un chauffard

Un jeune homme a perdu la vie samedi soir après avoir été violemment percuté par un véhicule impliqué dans une course-poursuite avec la police. L’émotion est vive à Lille, où les habitants réclament des réponses.

Un drame s’est noué samedi 2 novembre en soirée dans le centre-ville de Lille. Mathis, un jeune homme de 19 ans, a été mortellement percuté par une voiture en fuite, alors que les forces de l’ordre tentaient d’intercepter le conducteur. L’impact a été d’une telle violence que la victime est décédée sur le coup, selon les premiers éléments de l’enquête.

Le véhicule impliqué faisait l’objet d’une course-poursuite avec la police après avoir refusé un contrôle routier. Le chauffard aurait multiplié les infractions avant de perdre le contrôle de sa voiture sur le boulevard de la Liberté, fauchant le jeune piéton qui traversait à proximité d’un passage protégé.

Le conducteur de 24 ans déjà bien connu des services de police

Le conducteur, âgé de 24 ans, a été interpellé peu après les faits, après avoir tenté de prendre la fuite à pied. Il était déjà connu des services de police pour des délits routiers et des faits de refus d’obtempérer. Une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire aggravé » et confiée à la sûreté départementale du Nord.

Sur les lieux du drame, des fleurs et des bougies ont été déposées dès le lendemain. Les proches de Mathis, très éprouvés, décrivent un « garçon doux et passionné de musique ». Plusieurs habitants ont exprimé leur colère face à la multiplication des refus d’obtempérer et des courses-poursuites en zone urbaine. Une marche blanche est envisagée dans les prochains jours pour lui rendre hommage.