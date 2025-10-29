ActuFrance

Quand la polémique s’enflamme : un député insoumis s’en prend au père d’une victime du Attentats du Bataclan, déclenchant une réaction musclée de Éric Zemmour

mercredi 29 octobre 2025
Interview d’Eric Zemmour sur TF1 : le candidat en colère contre Gilles Bouleau regrette de ne pas avoir pu évoquer son programme
Eric Zemmour fustige Gilles Bouleau après son intervention sur TF1 / Capture CNEWS

Le député Raphaël Arnault, membre de La France Insoumise, a critiqué publiquement Patrick Jardin, père d’une des victimes de l’attentat du Bataclan, provoquant une vive indignation et un tollé politique, notamment de la part d’Éric Zemmour.

Dans un échange très tendu sur le réseau social X, Raphaël Arnault est entré en confrontation directe avec Patrick Jardin, dont la fille Nathalie a été assassinée lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

À l’approche du 10ᵉ anniversaire de l’attentat du Bataclan, Patrick Jardin avait publié un message en majuscules dénonçant l’impunité selon lui des responsables politiques : « Dans moins d’un mois, cela fera 10 ans que je suis séparé de ma fille Nathalie assassinée par des islamistes… Par contre aucun des politiques auxquels on doit ces attentats […] n’ont été inquiétés. »

La réponse cinglante du député LFI, Raphaël Arnault

En réponse, Raphaël Arnault a pris position en évoquant d’un côté « les antifascistes qui ont … sont partis au Rojava pour combattre Daesh » et de l’autre « les fascistes qui ont œuvré pour faire monter le racisme islamophobe… ».

Cette formulation a été perçue comme une attaque directe contre Patrick Jardin, en tant que représentant d’une victime, déclenchant immédiatement une réaction virulente.

Eric Zemmour réagit vivement sur les réseaux sociaux

Éric Zemmour a vivement dénoncé les propos du député : « Ce député, milicien fiché S (…) est en train d’insulter le père d’une victime du Bataclan. Derrière la comédie antifasciste, l’inhumanité pure. » comme le révèle le site de Jean Marc Morandini.

Cette sortie souligne le caractère hautement clivant de la controverse, mobilisant des enjeux symboliques forts autour de la mémoire des victimes, du discours politique et des identités idéologiques.

