Colmar : six mois de prison avec sursis pour le conducteur ivre du petit train touristique qui a blessé un enfant

Le 31 août dernier, un enfant de 19 mois a été grièvement blessé après avoir été percuté par le petit train touristique de Colmar. Le conducteur, contrôlé positif à l’alcool, a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Le dimanche 31 août 2025, la place de la Cathédrale, en plein cœur du centre historique de Colmar, était animée par les nombreux visiteurs venus profiter du soleil et du petit train touristique vert. Peu avant 17 heures, l’un des convois a percuté un enfant âgé d’à peine 19 mois.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la roue du train a roulé sur la jambe du bambin, provoquant des blessures sérieuses mais sans engager le pronostic vital. L’enfant a été transporté d’urgence au centre hospitalier Pasteur de Colmar, avec une incapacité totale de travail (ITT) initialement estimée à 28 jours.

Le conducteur roulait sous l’emprise de l’alcool

Rapidement interpellé, le conducteur, un homme de 44 ans employé par la société exploitant le petit train, a été soumis à un test d’alcoolémie. Celui-ci a révélé un taux de 1,38 gramme d’alcool par litre de sang, soit près de trois fois la limite légale autorisée.

Le conducteur a reconnu avoir consommé de l’alcool avant de prendre son service. Il a été placé en garde à vue, puis déféré devant le tribunal judiciaire de Colmar pour « blessures routières aggravées par la conduite en état d’ivresse ».

Une peine de six mois de prison avec sursis

Jugé le 17 octobre, l’homme a été condamné à six mois de prison avec sursis, rapporte France 3 Grand Est. Il échappe donc à l’incarcération immédiate, mais devra respecter plusieurs obligations : suivre un traitement contre l’alcoolisme, ne pas exercer d’activité liée au transport de personnes et s’acquitter d’une amende.

La Préfecture du Haut-Rhin a également suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois. La société qui l’employait l’a mis à pied et a entamé une procédure de licenciement.

À la suite de l’accident, le maire de Colmar, Éric Straumann, a exprimé sa colère et demandé un examen approfondi des conditions d’exploitation des petits trains touristiques dans le centre-ville.

« Ces véhicules circulent au milieu des piétons, souvent à proximité d’enfants. Nous devons revoir les règles de sécurité et la vitesse autorisée », a déclaré l’édile.

La municipalité envisage désormais de renforcer les contrôles et de réévaluer les itinéraires autorisés.