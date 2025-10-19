« Vous brûlerez en enfer » : Pierre-Jean Chalençon en larmes après le vol des bijoux du Louvre

Visiblement meurtri, le collectionneur et spécialiste de Napoléon Pierre-Jean Chalençon a publié dimanche une vidéo émotive sur X (ex-Twitter) dans laquelle il apparaît en larmes et adresse un message virulent aux auteurs du spectaculaire cambriolage qui a visé les joyaux de la Couronne exposés au musée du Louvre.

Dans ce message partagé massivement sur les réseaux, il implore les voleurs de « rendre les bijoux de la Couronne » et lance la sentence : « Vous brûlerez en enfer ».

Le vol, survenu le 19 octobre 2025 dans la galerie d’Apollon, a entraîné l’alarme et la fermeture temporaire du musée. Plusieurs pièces historiques, dont des parures liées à Napoléon et à l’impératrice Eugénie, ont été dérobées lors d’une opération menée en plein jour et qualifiée d’« extrêmement professionnelle » par les autorités. Le retentissement de l’affaire a immédiatement suscité une onde de choc dans le monde culturel et patrimonial.

Dans sa vidéo, Pierre-Jean Chalençon ne cache ni sa colère ni sa douleur : la perte, pour lui, n’est pas seulement financière mais avant tout « historique ». Interrogé par les médias, il a insisté sur la valeur immatérielle des objets volés, symboles d’une mémoire collective et exprimé son incompréhension face à l’audace des cambrioleurs. Ses réactions, partagées et commentées par de nombreux internautes, ont fait l’objet de relais par les principales rédactions françaises.

Rendez les bijoux de la Couronne 👿👿👿🙏🙏🙏😡😡😡🔥🔥🔥.. vous brûlerez en enfer 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/RcZP2Nmr7C — Chalençon (@chalenconpjc) October 19, 2025

Une enquête est en cours

Le message de Chalençon a divisé l’opinion publique : certains ont salué l’émotion d’un passionné de patrimoine, d’autres ont jugé la mise en scène excessive. Les images et extraits de sa vidéo ont été repris en boucle par les chaînes d’information et sur les plateformes sociales, contribuant à faire de sa prise de parole l’un des symboles médiatiques immédiats du drame.

Pendant ce temps, l’enquête policière se poursuit. Les autorités ont mobilisé des équipes spécialisées pour analyser les images de surveillance et retracer le parcours des malfaiteurs. Plusieurs responsables politiques et acteurs du monde de la culture ont demandé des éclaircissements sur les conditions de sécurité au Louvre et promis des mesures pour protéger davantage le patrimoine national.

Outre le choc émotionnel, ce cambriolage relance le débat sur la protection des trésors nationaux et la fragilité des institutions culturelles face à des actions ciblées. Pour des collectionneurs comme Pierre-Jean Chalençon, qui se sont fait connaître par leur attachement à l’histoire napoléonienne, la disparition de ces pièces constitue « une blessure » à l’histoire partagée.