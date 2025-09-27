Le pilote Lewis Hamilton aux côtés de son chien gravement malade

Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, traverse une période difficile. Son bulldog anglais, Roscoe, âgé d’environ 12 ans, est actuellement dans un état critique suite à une pneumonie récurrente.

Le pilote Lewis Hamilton, a annulé sa participation au récent test pneumatiques de Ferrari à Mugello pour rester aux côtés de son fidèle compagnon. Selon ses publications sur les réseaux sociaux, Roscoe est dans un coma induit, et l’incertitude plane sur son rétablissement.

« Nous ne savons pas s’il se réveillera. Vos pensées et prières sont les bienvenues », a écrit Hamilton.

Thanks so much for the love and support. Please keep Roscoe in your thoughts and prayers pic.twitter.com/p9oGiQ6gEW — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 26, 2025

Roscoe : un compagnon fidèle

Roscoe n’est pas un simple animal de compagnie pour Hamilton. Présent à de nombreux Grands Prix, il suit un régime végétalien comme son maître et a déjà fait l’objet de soins intensifs pour des problèmes respiratoires antérieurs.

Le pilote a partagé à plusieurs reprises son attachement profond à son chien et l’angoisse que lui causent ses crises de santé.

L’absence de Hamilton au test de Mugello a permis à Zhou Guanyu de le remplacer pour évaluer les nouvelles gommes Pirelli. Dans le paddock, pilotes et équipes ont exprimé leur soutien. Les fans du monde entier ont également envoyé messages et prières au champion et à son animal.

Une situation humaine

Cette situation rappelle que derrière le pilote vedette se cache un homme confronté à des choix universels : prioriser la carrière ou la vie de ceux que l’on aime. Hamilton montre une dimension humaine rare dans le monde ultra-compétitif de la Formule 1.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à son chien et prions pour que sa santé s’améliore.