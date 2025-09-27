Le grimpeur vosgien Titouan Leduc arrêté en Pologne

Connu pour ses ascensions urbaines spectaculaires, le jeune Français a été interpellé à Varsovie après une nouvelle tentative illégale.

Le Français Titouan Leduc, originaire des Vosges, a été arrêté ce samedi en Pologne à la suite d’une ascension urbaine non autorisée. Le grimpeur de 27 ans, déjà connu pour ses exploits à mains nues sur des immeubles en Europe, s’est attaqué cette fois à l’un des plus hauts bâtiments de Varsovie.

Sans harnais ni cordes de sécurité, il a débuté son escalade en plein après-midi, attirant rapidement une foule de curieux. Les forces de l’ordre, alertées par les passants et la direction de la tour, ont sécurisé le périmètre et attendu l’arrivée du grimpeur au sommet, où il a été interpellé sans résistance.

Selon les médias locaux, Titouan Leduc est actuellement en garde à vue et pourrait être poursuivi pour mise en danger et intrusion. Les autorités polonaises rappellent que ce type d’action, spectaculaire mais risqué, n’est pas seulement dangereux pour le grimpeur, mais aussi pour les personnes se trouvant à proximité en cas d’accident.

Originaire des Vosges, Leduc s’est déjà fait remarquer à plusieurs reprises en France et à l’étranger pour ses ascensions illégales. Inspiré par Alain Robert, surnommé le « Spiderman français », il revendique une pratique « libre et artistique » de l’escalade, en marge des clubs et compétitions traditionnels.

Cette nouvelle arrestation relance le débat autour de l’« urban climbing », discipline à la frontière entre performance sportive et infraction, qui divise entre fascination et inquiétude.