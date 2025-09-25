ActuFrance

Alerte enlèvement : Enlevée à Dompierre, Lucie, 12 ans a été retrouvée saine et sauve

La Rédaction
jeudi 25 septembre 2025
Val-de-Marne. Un homme ouvre le feu sur plusieurs personnes à Vitry-sur-Seine
Un véhicule de la police nationale / Youtube

MISE A JOUR : La jeune fille a été retrouvée saine-et-sauve. L’homme, auteur de l’enlèvement a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue (BFMTV).

Une fillette de 12 ans avait été enlevée à Dompierre, ce mercredi 24 septembre 2025. Un individu âgée de 34 était depuis activement recherché par la police qui a lancé une alerte enlèvement.

Lucie, 12 ans, a été enlevée à Dompierre (61) ce mercredi 24 septembre 2025 au environs de 22h30.

Au moment de sa disparition, la victime portait une chevalière à la main droit et une montre-bracelet rose. Elle est vêtue d’un jogging gris et d’un sweat beige et des chaussons.

https://twitter.com/justice_gouv/status/1971212154624971069

Qui est le suspect ?

Selon les premiers éléments rapportés par Christophe Bogliolo, le procureur d’Argentan, l’enquête qui est en cours « démontre des relations entre la mineure et un ami de son père. » Ce dernier, né en 1991, a déjà fait l’objet de condamnation pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans. Il bénéficie d’une mesure de tutelle.

Un homme est activement recherché. Il s’agit de Charles Foury, un jeune homme de 34 ans de type caucasien. Ce dernier est porteur d’un pantalon de treillis, de chaussures de sécurité ainsi que d’une veste rouge.

Selon les autorités, il circulerait à bord d’un véhicule de type Citroën C5 gris foncé immatriculé CF-109-ZL.

Si vous localisez l’enfant ou le suspect, n’intervenez pas vous-même et appelez immédiatement le 0800 36 32 68.

La Rédaction

 

 

S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus récent
Le plus ancien Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Articles similaires

1 of 1 470
© 2025 Actumag.fr - Le magazine de l'actualité.
© 2025 Actumag.fr - Le magazine de l'actualité.