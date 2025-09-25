Alerte enlèvement : Enlevée à Dompierre, Lucie, 12 ans a été retrouvée saine et sauve

MISE A JOUR : La jeune fille a été retrouvée saine-et-sauve. L’homme, auteur de l’enlèvement a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue (BFMTV).

Une fillette de 12 ans avait été enlevée à Dompierre, ce mercredi 24 septembre 2025. Un individu âgée de 34 était depuis activement recherché par la police qui a lancé une alerte enlèvement.

Lucie, 12 ans, a été enlevée à Dompierre (61) ce mercredi 24 septembre 2025 au environs de 22h30.

Au moment de sa disparition, la victime portait une chevalière à la main droit et une montre-bracelet rose. Elle est vêtue d’un jogging gris et d’un sweat beige et des chaussons.

Qui est le suspect ?

Selon les premiers éléments rapportés par Christophe Bogliolo, le procureur d’Argentan, l’enquête qui est en cours « démontre des relations entre la mineure et un ami de son père. » Ce dernier, né en 1991, a déjà fait l’objet de condamnation pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans. Il bénéficie d’une mesure de tutelle.

Un homme est activement recherché. Il s’agit de Charles Foury, un jeune homme de 34 ans de type caucasien. Ce dernier est porteur d’un pantalon de treillis, de chaussures de sécurité ainsi que d’une veste rouge.

Selon les autorités, il circulerait à bord d’un véhicule de type Citroën C5 gris foncé immatriculé CF-109-ZL.