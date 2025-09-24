Emblématique actrice italienne, Claudia Cardinale est décédée à l’âge de 87 ans

Le monde du cinéma pleure l’une de ses grandes figures. L’actrice Claudia Cardinale est décédée mardi 23 septembre 2025 à l’âge de 87 ans, à Nemours, en France, entourée de ses enfants, a annoncé son agent à l’AFP.

Claudia Cardinale s’est éteinte ce mardi 23 septembre 2025 à l’âge de 87 ans. L’actrice franco-italienne, laisse une filmographie riche de plus de cent œuvres, marquée par des rôles charismatiques et une présence du visage, du regard, difficile à oublier.

Née le 15 avril 1938 à Tunis dans une famille d’origine sicilienne, Claudia Cardinale grandit entre Tunis et La Goulette. À 17 ans, elle remporte un concours destiné à élire « la plus belle Italienne de Tunisie » : le prix est un voyage à la Mostra de Venise, et c’est le point de départ inattendu de sa carrière cinématographique.



Son premier rôle apparaît en 1958 dans Goha, aux côtés d’Omar Sharif, mais sa carrière prendra véritablement son envol dans les années 1960. Elle alternera les genres, drame, fresque historique, comédie, western — et travaillera avec certains des plus grands réalisateurs, notamment Federico Fellini (8½), Luchino Visconti (Le Guépard) ou Sergio Leone (Il était une fois dans l’Ouest).

Malgré un succès éclatant, sa carrière fut jalonnée de défis personnels. Elle a témoigné plus tard d’une grossesse dissimulée née d’une relation abusive, qu’elle dut garder secrète afin de préserver sa réputation professionnelle.

Elle épousa le producteur Franco Cristaldi en 1966 (divorce en 1975) et fut ensuite liée au réalisateur Pasquale Squitieri jusqu’à la mort de ce dernier en 2017.

Un héritage cinématographique et humain

Au-delà de son statut de star, elle s’est engagée pour des causes sociales : elle fut ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO à partir de l’an 2000, notamment en faveur des droits des femmes.

Plusieurs hommages se sont déjà multipliés dès l’annonce de sa disparition, saluant une artiste « libre, inspirée » et une figure majeure du cinéma européen.

Les causes de son décès n’ont pas encore été rendues publiques.