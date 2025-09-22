Isabelle Balkany annonce la mort de son ancien collaborateur qu’elle surnommait « Grain de riz »

Isabelle Balkany a annoncé ce lundi le décès de Maurice, un proche collaborateur qu’elle appelait « Grain de riz ». Dans un message publié sur le réseau social X, elle lui rend hommage avec émotion, tout en rappelant une controverse passée liée à ce sobriquet.

Dans son texte, Isabelle Balkany écrit : « Tu as fait partie de toute notre vie, de toute ma vie… Venu de ton Vietnam natal en bateau, il y a 40 ans, les Levalloisiens t’ont adopté, tu as fondé ta vie, ta famille dans notre ville, nous t’avons aimé, « accompagné » jusqu’à ton dernier souffle, ce we… ».

Elle précise : « Oui, Maurice (“traduction” française de ton prénom), avec ton accord rieur et quoiqu’en disent les “premiers degrés” débiles, nous t’avons toujours surnommé “Grain de riz”… Avec fraternité, avec amitié, avec tendresse… Tu manques déjà à Levallois et tu es dans mon cœur pour toujours. »

Selon le média Purepeople, Maurice (son nom traduit en français) souffrait depuis longtemps d’un cancer des os. Isabelle Balkany évoque que « cela a été terrible ».

Tu as fait partie de toute notre vie, de toute ma vie…

Venu de ton Vietnam natal en bateau, il y a 40 ans, les Levalloisiens t'ont adopté, tu as fondé ta vie, ta famille dans notre ville, nous t'avons aimé, "accompagné" jusqu'à ton dernier souffle, ce we…🐝🐝🐝

Oui, Maurice… pic.twitter.com/qSVHDEF5sX — Isabelle Balkany (@ibalkany) September 22, 2025

Retour sur une polémique ancienne

Balkany A Levallois : Victoire d’un clan diffusé le 04/11/2002 sur Canal +

Le surnom « Grain de riz » avait déjà suscité la controverse. En 2020, la rediffusion d’une séquence tournée en 2002 dans un documentaire de l’émission “90 minutes” pour Canal+ avait remis ce sobriquet en lumière. On y voyait Isabelle Balkany appeler ce collaborateur « Grain de riz », alors qu’il était d’origine vietnamienne, ce qui avait déclenché des accusations de propos racistes.

Isabelle Balkany s’était défendue à l’époque, expliquant qu’il n’y avait « aucune malice sinon de l’amitié », et que le surnom était accepté de part et d’autre. Elle avait aussi affirmé que « toute la mairie » continuait à l’appeler ainsi.