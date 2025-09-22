Affaire Delphine Jubillar : Le procès très attendu de Cédric Jubillar s’ouvre ce lundi à Tarn

EN DIRECT. Ce lundi 22 septembre 2025, devant la cour d’assises du Tarn, s’ouvre un procès très attendu : celui de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse, Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Après près de cinq ans d’enquête, l’affaire entre dans une phase décisive.

Le procès Jubillar s’ouvre dans un contexte où la vérité semble à la fois proche et distante : proche parce que des années d’enquête, d’auditions, de preuves indirectes pointent vers une version de plus en plus construite, mais distante car aucun corps, aucun aveu clair devant les magistrats, aucune preuve matérielle irréfutable.

Sous les flashs, Cédric Jubillar est apparu amaigri, le crâne rasé, vêtu d’un survêtement bleu avec un jean.

Dès ce lundi, la cour d’assises va devoir démêler ce qui est de l’ordre de la certitude, du doute, du témoignage, de la psychologie, et du silence. Le verdict, en octobre, sera jugé non seulement sur les éléments du dossier, mais sur la capacité de la justice à rendre possible la condamnation ou l’acquittement, quand la disparition s’accompagne d’un trou noir judiciaire.

Le procès s’achèvera le 17 octobre 2025, avec le verdict à la clé. Si la cour retient la culpabilité, Cédric Jubillar encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Mais le doute subsiste : face à l’absence de preuves directes, la cour devra se prononcer sur la conviction qu’elle peut avoir du meurtre, sans cadavre, s’appuyant sur les témoignages, les expertises, les incohérences, et les présomptions. C’est ce qui rend ce procès aussi délicat et aussi scruté.

Retour sur les faits

Delphine Jubillar disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son mari, Cédric Jubillar, plaquiste âgé aujourd’hui de 38 ans, affirme d’abord ne pas savoir où elle est. Le corps de la victime n’a jamais été retrouvé, ce qui ajoute une dimension dramatique et énigmatique à l’affaire.

L’accusation le poursuit pour meurtre par conjoint, aggravé par la relation de couple et la disparition. Cédric Jubillar clame son innocence depuis le début.

Pour les proches de Delphine Jubillar, ce procès est l’occasion d’obtenir des réponses, de connaître ce qui est arrivé à Delphine, et de faire reconnaître une vérité.