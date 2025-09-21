Priscilla Presley « consternée » par le mariage de Lisa Marie et Michael Jackson

People. Lorsque Lisa Marie Presley a épousé Michael Jackson en mai 1994, la planète entière a été surprise. L’union entre la fille unique du « King » Elvis Presley et la superstar de la pop a immédiatement fait la une des médias internationaux. Mais au sein de la famille Presley, la réaction fut loin d’être enthousiaste.

Priscilla Presley, mère de Lisa Marie, a confié avoir été « consternée » par ce mariage inattendu. C’est en République dominicaine que la cérémonie a été célébrée dans le plus grand secret. La nouvelle, révélée quelques semaines plus tard, a provoqué un véritable séisme médiatique. Le couple, aux trajectoires aussi prestigieuses que controversées, intriguait autant qu’il divisait.

Dans plusieurs interviews et dans ses mémoires, Priscilla Presley a exprimé son inquiétude face à ce choix. Selon elle, ce mariage plaçait sa fille dans une position délicate, alors que Michael Jackson faisait déjà l’objet de polémiques. « J’étais consternée. Je craignais que Lisa Marie ne soit entraînée dans quelque chose qui la dépasse », a-t-elle déclaré des années plus tard.

Lisa Marie Presley a toujours défendu la sincérité de sa relation. Elle affirmait vouloir épauler Michael Jackson à une période où il traversait de graves difficultés personnelles et judiciaires. Mais malgré ses efforts, le couple n’a pas résisté à la pression médiatique et aux divergences de mode de vie. Leur divorce a été prononcé en 1996, à peine deux ans après leur union.

Trois décennies plus tard, le mariage entre Lisa Marie Presley et Michael Jackson demeure l’un des épisodes les plus commentés de l’histoire des célébrités. Pour Priscilla Presley, il reste avant tout un souvenir amer, marqué par l’inquiétude maternelle et la conviction que sa fille méritait une vie amoureuse plus apaisée.