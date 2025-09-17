Mort de Robert Redford à l’âge de 89 ans

Robert Redford, icône du cinéma et père du cinéma indépendant, est décédé à 89 ans.

Robert Redford, acteur, réalisateur et militant engagé, est décédé ce mardi 16 septembre 2025, à l’âge de 89 ans, dans son sommeil, à son domicile de Sundance, dans les montagnes de l’Utah.

Le décès a été confirmé par sa publiciste, Cindi Berger, via l’agence Rogers & Cowan PMK. Aucun motif précis n’a été communiqué par les proches.

Un héritage immense

Né en 1936 à Santa Monica, Californie, Robert Redford s’est imposé comme l’un des grands visages du cinéma américain, tant pour son charme que pour sa capacité à incarner des personnages complexes. De Butch Cassidy et le Kid (1969) à All the President’s Men (1976), ses rôles d’acteur ont traversé les époques.

Mais Redford était plus qu’un simple star. Il fit ses débuts derrière la caméra avec Ordinary People (1980), film qui lui valut l’Oscar du meilleur réalisateur.

Son nom reste indissociable de la fondation du Sundance Institute et du festival de Sundance, institution désormais emblématique du cinéma indépendant. Ce lieu a permis de donner voix et visibilité à des milliers de réalisateurs hors du circuit traditionnel hollywoodien.

Engagements et personnalité

Au-delà de sa carrière cinématographique, Redford était reconnu pour son engagement envers l’environnement, la justice sociale, et l’indépendance artistique. Il avait défendu la protection des espaces naturels de l’Utah, la lutte contre la pollution, tout en restant une figure relativement discrète, préférant la nature aux paillettes.

Réactions et souvenir

La nouvelle de sa disparition suscite une vague d’émotion dans le monde du cinéma, mais aussi parmi le public. Ses collègues, réalisateurs et admirateurs soulignent une figure à la fois solaire et généreuse, qui n’a cessé d’encourager les jeunes artistes et de pousser l’industrie à se renouveler.

Robert Redford laisse derrière lui non seulement une filmographie remarquable mais aussi un modèle : celui d’un artiste ne se contentant pas d’interpréter, mais cherchant à façonner le cinéma, à ouvrir les espaces, à préserver les beautés du monde naturel et à donner la parole à celles et ceux qui en sont souvent privés.

Sa disparition marque la fin d’une époque, mais son influence reste durable — dans les images, les festivals, les villes qu’il aimait, et dans l’élan qu’il aura donné à tant de créateurs.